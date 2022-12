EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Generationswechsel auf KWS Hauptversammlung

EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

KWS SAAT SE & Co. KGaA: Generationswechsel auf KWS Hauptversammlung



06.12.2022 / 15:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einbeck, 6. Dezember 2022 Generationswechsel auf KWS Hauptversammlung Die Aktionäre der KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu allen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten zugestimmt.

Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2021/2022 beträgt wie im Vorjahr 0,80 € je Aktie. Bei der heutigen Hauptversammlung stand der bereits im vergangenen Jahr angekündigte Generationswechsel bei KWS im Vordergrund. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der KWS SAAT SE & Co. KGaA und der geschäftsführenden Gesellschafterin KWS SE, Andreas J. Büchting (75), legt seine Mandate mit dem heutigen Tag planmäßig nieder. Im Rahmen der Neuwahlen des Aufsichtsrats wurden Dr. Marie Th. Schnell und Victor W. Balli im Gremium bestätigt, neu in den Aufsichtsrat treten Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Stefan W. Hell sowie der ehemalige KWS Vorstandssprecher Philip von dem Bussche ein. Andreas J. Büchting dankte den ausscheidenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Cathrina Claas-Mühlhäuser und Jürgen Bolduan, für ihr langjähriges Engagement für KWS im Aufsichtsgremium. Marie Th. Schnell würdigte die Lebensleistung von Andreas J. Büchting in den 47 Jahren seines Wirkens für das Unternehmen: „Die Entwicklung von KWS zu einem international führenden, innovativen Saatgutunternehmen ist untrennbar mit dem Namen von Andreas J. Büchting verbunden. Die langfristige Ausrichtung des Unternehmens, der starke Fokus auf Forschung & Entwicklung und nicht zuletzt die einzigartige KWS Unternehmenskultur spiegeln seine visionäre Kraft und seine besonderen Führungsqualitäten wider. KWS ist heute hervorragend positioniert und personell aufgestellt, um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern.“ Hagen Duenbostel (52) tritt mit Abschluss der Hauptversammlung die übliche zweijährige Cooling-Off-Periode an und soll Anfang 2025 als Aufsichtsratsvorsitzender zurückkehren. Andreas J. Büchting würdigte den herausragenden Beitrag von Hagen Duenbostel für die operative und strategische Entwicklung von KWS in seiner 19-jährigen Vorstandstätigkeit, seit 2015 als Sprecher des Vorstands. Felix Büchting (48), Mitglied der Gründerfamilie in siebter Generation, wird Hagen Duenbostel in der Rolle des Vorstandssprechers folgen. Damit ist die langfristige Aufstellung beider Gremien gesichert. Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/2022 – Dividende stabil Der Vorstand erläuterte den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären die wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres 2021/2022. Umsatz und Betriebsergebnis (EBIT) der KWS Gruppe stiegen im Geschäftsjahr 2021/2022 deutlich an, der Jahresüberschuss und das Ergebnis je Aktie lagen auf dem Niveau des Vorjahres. Auf Grundlage der erfreulichen Geschäftsentwicklung hat die ordentliche Hauptversammlung auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttung einer stabilen Dividende von 0,80 € beschlossen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 24,5 %. Damit bleibt KWS weiterhin im Rahmen der an die Ertragskraft des Unternehmens ausgerichteten Ausschüttungspolitik von 20 bis 25 % des Jahresüberschusses der KWS Gruppe. Über KWS KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 285 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. *ohne Saisonarbeitskräfte Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter® unter https://twitter.com/KWS_Group . Kontakte: Peter Vogt

Head of Investor Relations

Tel. +49-30 816914-490

peter.vogt@kws.com Martin Heistermann

Senior Manager Investor Relations

Tel. +49-30 816914-341

martin.heistermann@kws.com Sina Barnkothe

Corporate Communications

Tel. +49-5561 311-1783

sina .barnkothe@kws.com

06.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com