LILIUM - Kann es noch schlimmer kommen?

Lilium NV - WKN: A3CYXP - ISIN: NL0015000F41 - Kurs: 1,440 $ (Nasdaq)

Das 2015 gegründete Start-up hat vor etwas mehr als einem Jahr den Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq gewagt und ein denkbar schlechtes Börsendebut hingelegt. Nach anfänglicher Seitwärtsbewegung schwenkte der Wert in einen Abwärtstrend ein, der zu einem massiven Wertverlust führte. In der Spitze stand ein Abschlag von 88 % auf dem Kurszettel. Die Aktionäre sind bislang also die großen Verlierer in der noch jungen Geschichte des Unternehmens. Nach einem Verlust von 123,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2022 wird mit Spannung auf den in den nächsten Stunden erwarteten Quartalsbericht geblickt.

Erholung in Kürze möglich

Innerhalb des Abwärtstrendkanals seit dem Sommer könnte es zu weiteren Rückschlägen in Richtung Kanalunterkante bei rund 1,21 USD kommen. Von dort aus bestehen dann Chancen auf eine Erholung bis 1,64 - 1,70 USD.

Rutscht der Wert allerdings aus dem Abwärtstrendkanal nach unten heraus, wäre eine Abwärtstrendbeschleunigung denkbar. Spätestens im Bereich um 1 USD wäre dann mit einem Eingreifen der Käufer zu rechnen.

Auf der Oberseite würde ein nachhaltiges Ausbrechen aus dem Abwärtstrendkanal und über den EMA50 (aktuell 1,77 USD) kleine Kaufsignale liefern. Dann könnte es zu einer Kurserholung bis 2,25 - 2,40 USD kommen.

Fazit: Positive Überraschung bleibt Lilium den Anlegern schuldig. Bis dahin dürfte die schlechte Stimmung anhalten und der Abwärtstrend fortgesetzt werden. Die Aktie bleibt ein heißes Zockerpapier, ohne solide Trendwendemuster überwiegen die Risiken weiterer Kursverluste deutlich.

