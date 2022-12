GAMESTOP - Zahlen ohne große Überraschungen, FTX-Kooperation Geschichte

Gamestop Corp. - WKN: A0HGDX - ISIN: US36467W1099 - Kurs: 22,260 $ (NYSE)

Wie bitter ist das? Erst im September ging Gamestop eine Kooperation mit der Kryptobörse FTX ein. Unter anderem verkaufte die Einzelhandelskette für Unterhaltungssoftware Geschenkkarten von FTX und erhoffte sich Synergien, da FTX auch den Handel mit NFTs angeboten und Gamestop ebenfalls eine NFT-Plattform gelaunched hatte. Doch mit der Insolvenz von FTX hat sich dieses Kapital schnell wieder erledigt.

Kunden werden nach FTX-Insolvenz entschädigt

Im Zuge der Bekanntgabe der Quartalszahlen gestern nach Börsenschluss betonte Gamestop-CEO Matthew Furlong, dass alle Gamestop-Kunden, die von der FTX-Insolvenz betroffen waren, entschädigt würden. Furlong ist inzwischen froh, dass das Unternehmensexposure im Bereich digitale Assets überschaubar ausgefallen ist. Die Verluste durch die FTX-Insolvenz scheinen sich also in Grenzen zu halten.

Ansonsten brachte der Quartalsbericht wenig Überraschendes mit sich. Der Umsatz sank im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahresquartal von 1,297 auf 1,186 Mrd. USD. Der Verlust gab ebenfalls leicht nach von 105,4 auf 94,7 Mio. USD oder 0,31 USD je Aktie. Während sich der Cashbestand im dritten Quartal 2021 noch auf 1,4 Mrd. USD belaufen hat, sind es nun 0,8 Mrd. USD. Allerdings muss man hier berücksichtigen, dass Gamestop inzwischen auch Anlagen im Wert von 238 Mio. USD auflistet. Aufgrund des höheren Zinsniveaus scheint das Unternehmen also zumindest einen Teil seines Geldes in schnell liquidierbaren Assets zu bunkern. Im Vergleich zum zweiten Quartal blieb der Cashbestand so gut wie unverändert. In den ersten neun Monaten 2022 verbrannte Gamestop rund 300 Mio. USD. Die Kostensenkungsmaßnahmen, inklusive Mitarbeiterentlassungen, dauern an.

Eine Prognose für das vierte Quartal 2022 bzw. das Gesamtjahr 2022 gibt das Unternehmen traditionell nicht ab.

Fazit: Operativ gibt es kaum Fortschritte bei Gamestop. Bilanziell steht das Unternehmen anders als andere Meme-Aktien aber solide da. Bei der aktuellen Burnrate sollte der Cashberg noch eine Weile ausreichen. Die strukturellen Probleme indes bleiben.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 5,09 6,01 6,27 Ergebnis je Aktie in USD -0,54 -1,14 -1,37 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,3 1,1 1,1 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Gamestop-Aktie (Wochenchart)

