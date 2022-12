NVIDIA - Ohne Umwege wird es nicht gehen

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 162,900 $ (Nasdaq)

Mit dem Anstieg über den Widerstand bei 144,65 USD hatte sich die Aktie von Nvidia Anfang November nicht nur über eine steile Abwärtstrendlinie, sondern auch in die Seitwärtsphase der Monate Mai bis August zurück gearbeitet. Diesem Kaufsignal folgte ein Anstieg auf 169,98 USD. Dieses Hoch konnte allerdings zuletzt nur kurzzeitig überwunden werden.

Seit dem 01. Dezember schwächelt die Aktie, setzte an das Zwischentief bei 155,20 USD zurück und brach dabei auch unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie ein. Daher ist vor der Fortsetzung des an sich intakten Aufwärtstrends jetzt mit einem Rückfall auf 155,20 USD und einem Pullback an die zentrale Supportzone um 144,65 USD zu rechnen. Dort sollte die Nvidia-Aktie wieder nach oben abprallen und bei einem späteren Anstieg über 170,00 USD Richtung 179,47 USD klettern und so einen mittelfristigen Anstieg bis 195,00 USD vorbereiten.

Aktuell wäre erst ein nachhaltiger Bruch der 144,65-USD-Marke ein Signal dafür, dass sich der übergeordnete Abwärtstrend doch noch einmal in Richtung 129,00 USD fortsetzen kann.

Nvidia Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)