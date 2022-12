Advance-/Decline-Linie Stoxx Europe 600 - Marktbreite: Europa als Hoffnungsschimmer

Vereinfacht ausgedrückt ist eine Aufwärtsbewegung solange als gesund zu bezeichnen, wie diese von der Mehrzahl der Aktien getragen wird. Typisch für die Spätphase einer Hausse ist dagegen, dass nur noch wenige hochkapitalisierte Titel den zugrundeliegenden Index auf neue Hochstände ziehen, während die Masse der Indexmitglieder bereits zurückbleibt. Eine solche divergente Entwicklung ließ sich jeweils im Vorfeld der beiden großen, oberen Marktwendepunkte von 2000 und 2007 feststellen – und eben vor Jahresfrist Ende 2021 wieder. In der Konsequenz bleibt die A-/D-Linie derzeit ein Bremsklotz. Überall auf der Welt? Nein, denn in Europa beim Stoxx® Europe 600 hat der Marktbreiteindikator die im Verlauf des Jahres 2022 vervollständigte Toppbildung negiert. Gleichzeitig bildet die Korrektur seit Ende vergangenen Jahres möglicherweise eine klassische Konsolidierungsflagge (siehe Chart). Die objektive Analyse der Marktbreite zeigt demnach für Europa ein besseres Bild als in den USA. Lange Zeit war dies nicht mehr der Fall – möglicherweise ein Indiz in Sachen eines grundsätzlichen Stimmungsumschwungs zugunsten der alten Welt. Zu gegebener Zeit werden wir diesen Ball nochmals aufgreifen (wird fortgesetzt).

Advance-/Decline-Linie Stoxx Europe 600 (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

