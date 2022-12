DOCUSIGN - Aktie mit Kurssprung nach Zahlen

Docusign Inc - WKN: A2JHLZ - ISIN: US2561631068 - Kurs: 43,750 $ (Nasdaq)

Erst am Montag besprach ich die Aktie von Docusign noch einmal etwas ausführlicher. Das Fazit: Die Bewertung hat sich inzwischen wieder normalisiert, das Chartbild bleibt aber angeschlagen. Gestern legte der Spezialist für elektronische Signaturen und digitale Vertragsabschlüsse die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vor. Die Aktie reagiert freundlich.

Erhebliche Differenz zwischen GAAP und Non-GAAP

Vorrangig dürfte der Kurssprung auf ein deutliches Übertreffen der Gewinnerwartung des Marktes zurückzuführen sein. So lag der Konsens für den Gewinn auf Non-GAAP-Basis bei 0,42 USD, das Unternehmen meldete aber einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie und damit nur 0,01 USD weniger als im Vorjahresquartal. Der Free Cashflow brach allerdings von 90,0 auf 36,1 Mio. USD ein. Auf GAAP-Basis explodierte der Verlust sogar von 0,03 USD je Aktie auf 0,15 USD je Aktie. Die erhebliche Abweichung zwischen GAAP und Non-GAAP ist auch in diesem Fall auf Aktienvergütungsprogramme zurückzuführen, die in der zweiten Auslegungsmethode keinerlei Berücksichtigung finden, die aber in Zukunft eine deutliche Verwässerung der Aktienzahl bedeuten. Docusigns Umsatz stieg im Berichtszeitraum um 18 % auf 645,5 Mio. USD.

Für das abschließende vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (endet im Januar) rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 637 und 641 Mio. USD, also einem Umsatzrückgang gegenüber dem dritten Quartal. Die operative Marge wird zwischen 20 und 22 % erwartet. Für das Gesamtjahr stellt das Management einen Umsatz zwischen 2,493 und 2,497 Mrd. USD und eine operative Marge zwischen 18 und 20 % in Aussicht. Beide Kennzahlen liegen damit leicht über dem Marktkonsens.

Aus technischer Sicht wird man sehen müssen, was von dem heutigen Anstieg am Ende übrigbleibt. Kaufsignale wurden in jedem Fall noch nicht ausgelöst. Es deckelt vorrangig neben dem EMA50 auch der Abwärtstrend seit August. Darüber könnte der Wert sich in Richtung 59,62 USD erholen. Verpufft der heutige Anstieg dagegen, wären unterhalb von 39,57 USD Abgaben bis zum Allzeittief bei 35,06 USD zu erwarten.

Fazit: Knapp vor Erreichen des Jahrestiefs dreht die Docusign-Aktie ein. So schön der vorbörsliche Kursanstieg anzusehen ist, charttechnisch ist das bislang viel zu wenig. Die Cashflow-Betrachtung des dritten Quartals fällt ernüchternd aus, der Ausblick liest sich ebenfalls dürftig. An den grundsätzlichen Bewertungsaussagen ändert der gestern vorgestellte Quartalsbericht nichts.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 2,11 2,48 2,72 Ergebnis je Aktie in USD 1,98 1,66 1,88 Gewinnwachstum -16,16 % 13,25 % KGV 22 26 23 KUV 4,2 3,5 3,2 PEG neg. 1,8 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Docusign-Aktie

