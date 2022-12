ADLER GROUP - So sehen Verlierer aus

ADLER Group S.A. - WKN: A14U78 - ISIN: LU1250154413 - Kurs: 1,483 € (XETRA)

Die Meldung über eine Einigung mit einer Gruppe von Anleihegläubigern sorgte am 28. November für einen Kurssprung von über 60 %, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Diese setzten sich dann mit den Zahlen am nächsten Tag weiter fort und dauern an. Heute startet das Papier schwach in die Woche. Wer genauere Details zum anhalten Drama um die Adler Group erfahren möchte, findet hier beim Handelsblatt einen ausführlichen Bericht. Die Aktie bleibt ein Sorgenkind und maximal riskant.

Test des Allzeittiefs?

Die Kursmuster sind äußerst kritisch zu werten. Ein bullisches Reversal ist gescheitert, ebenso der Rückkehrversuch in den Abwärtstrendkanal der letzten Monate. Damit wäre die Aktie anfällig für einen Test des Allzeittiefs bei 1,253 EUR. Vor dort aus könnte es zu technischen Gegenbewegungen nach oben hin kommen.

Allerdings dürfte auch ein direktes Abrutschen nach unten hin nicht ausgeschlossen werden. Abgaben bis an die 1 EUR-Marke könnten dann folgen. Leichte Entwarnung aus charttechnischer Sicht würde ein Anstieg per Tagesschluss über 1,90 EUR bringen, dann wäre eine Erholung bis 2,40 EUR denkbar.

Fazit: Die Aktie ist ein heißes Zockerpapier und bleibt bis auf Weiteres uninteressant für Anleger. Die Risiken überwiegen hier, das Unternehmen ist angeschlagen. Positiver Newsflow und ein solides bullisches Reversal im Chart sollten hier besser abgewartet werden.

André Rain, Technischer Analyst und Trader