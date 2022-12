Reederei Moller-Maersk ab Jahreswechsel unter neuer Führung

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Reederei A.P. Moller-Maersk bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Chef. Soren Skou übergebe den Staffelstab an Vincent Clerc, teilte Maersk am Montag in Kopenhagen mit. Clerc ist seit mehr als zwanzig Jahren im Unternehmen und leitet seit 2019 den Geschäftsbereich Ocean & Logistics. Der Seeverkehr macht den Großteil des Maersk-Geschäfts aus und profitierte vor allem in den vergangenen Jahren von einer hohen Nachfrage angesichts von Lieferkettenproblemen und knappen Transportkapazitäten. Skou ist seit fast 40 Jahre im Unternehmen tätig und seit Juni 2016 Chef der Reederei A.P. Moller-Maersk./lew/stw/stk