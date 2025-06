HHLA-Chefin Titzrath verlässt Hafenlogistiker spätestens zum Jahresende

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA muss sich einen neuen Chef suchen. Nach neun Jahren an der Unternehmensspitze werde die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) spätestens zum 31. Dezember verlassen, teilte die Gesellschaft am Montagabend in Hamburg mit. Bis dahin stehe sie für den Überleitungsprozess zur Verfügung. Darauf hätten sich die Beteiligten "im gegenseitigen besten Einvernehmen" geeinigt.

Der Wechsel an der Unternehmensspitze markiere den Abschluss einer strategischen Phase, in der Titzrath maßgeblich zur erfolgreichen Ausrichtung des Unternehmens beigetragen habe, hieß es weiter. Die Nachfolgesuche sei eingeleitet./jha/ck