EQS-News: Bitcoin Group SE plant Übernahme des Bankhaus von der Heydt

Bitcoin Group SE plant Übernahme des Bankhaus von der Heydt



13.12.2022 / 12:02 CET/CEST

Bitcoin Group SE plant Übernahme des Bankhaus von der Heydt Herford, 13. Dezember 2022 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat mit dem Eigentümer des Bankhaus von der Heydt, Dietrich von Boetticher, eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der Anteile unterzeichnet. Der finale Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und wird für das dritte Quartal 2023 erwartet. Das Bankhaus von der Heydt verfügt über eine Vollbanklizenz und zählt zu den führenden Anbietern in Deutschland, die die Verwahrung und Tokenisierung von digitalen Vermögenswerten anbieten. Der Kaufpreis besteht aus einer Barzahlung in Höhe von EUR 14 Mio., die abhängig von Entwicklungen des Eigenkapitals der Zielgesellschaft ggf. modifiziert werden kann, sowie 150.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen der Bitcoin Group SE. Durch die Zusammenführung agieren mit der Bitcoin Group SE und dem Bankhaus von der Heydt künftig zwei Kryptovorreiter gemeinsam. Ziel ist es, die Bank- und Kapitalmarktinfrastrukturen nahtlos mit den Vorteilen der Blockchaintechnologie zu verbinden und dadurch umfassend reguliert und rechtssicher sowie vollständig unabhängig sämtliche Bank-, Wertpapier- und Kryptowährungshandelsdienstleistungen aus einer Hand anzubieten. „Mit der Übernahme des Bankhaus von der Heydt kombinieren wir eine Traditionsbank mit Kryptobezug mit einer von Deutschlands ältesten Kryptowährungs-Handelsplattformen und können künftig vollständig unabhängig von Dritten agieren. Für die Bitcoin Group eröffnet sich zudem die Möglichkeit, das Geschäft über die bisherigen Aktivitäten im Bereich des Wertpapierhandels und des Handels sowie der Verwahrung von Kryptowährungen hinaus auszubauen. Gerade in einem Umfeld mit zunehmender Regulierung im Bereich der Kryptowährungen ist die Übernahme des Bankhaus von der Heydt ein bedeutender Schritt, der dazu beitragen wird, dass die Bitcoin Group ihre Marktstellung als eine der führenden europäischen Kryptowährungshandelsplattformen festigen und ausbauen kann“, sagt Marco Bodewein, Vorstand der Bitcoin Group SE. Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister. Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.

Über Bitcoin.de: Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (aktuelle Prüfung zum Stichtag 22. November 2022) prüfen. Der einzigartige Expresshandel erlaubt es, den Handel so schnell wie auf einer Börse abzuwickeln. Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden. Kontakt: Bitcoin Group SE

Marco Bodewein

Luisenstraße 4

32052 Herford

E-Mail: ir2022@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

