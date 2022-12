Continental erweitert Vorstand um Ressort Integrität und Recht

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental erweitert seinen Vorstand auf sechs Mitglieder und schafft ein neues Ressort für Integrität und Recht. Für diesen Bereich berief der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Mittwoch ab dem 1. Juli 2023 für drei Jahre den Juristen Olaf Schick, wie der Dax -Konzern in Hannover mitteilte. Schick ist derzeit Finanzchef der Mercedes-Benz Group China.

"Wir bündeln die Verantwortung für Recht, Compliance und Risikomanagement gesamtheitlich in einem Vorstandsressort", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle. "Damit gehen wir diese Themenfelder vor dem Hintergrund steigender Anforderungen weltweit noch fokussierter an und unterstreichen ihre Bedeutung." Bis zu Schicks Amtsantritt sollen die aktuell zuständigen Vorstandsressorts für die Bereiche verantwortlich bleiben./len/DP/men