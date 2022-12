IRW-News: Victory Resources Corporation: Victory legt wichtige Standorte für Bohrungen auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada fest

IRW-PRESS: Victory Resources Corporation: Victory legt wichtige Standorte für Bohrungen auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada fest

- Das Explorationsteam von Victory hat ein geologisches Programm vor Ort abgeschlossen, um die endgültigen Standorte der Bohrlöcher festzulegen, die auf den zuvor gemeldeten umfassenden Arbeiten zur Abgrenzung einer bedeutenden Lithiummineralisierung auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey aufbauen

- Die Standorte der Bohrlöcher wurden ausgewählt, um die starke Lithiummineralisierung zu erweitern, die zuvor auf dem Konzessionsgebiet in Bohrloch 09 innerhalb des in der Pressemeldung des Unternehmens vom 20. Oktober 2022 detailliert beschriebenen Interessengebiets durchteuft wurde

- Das Unternehmen wird seinen Bohrgenehmigungsantrag ändern und die neu festgelegten Bohrstandorte in diesem neuen Interessensgebiet, das an den südwestlichen Teil des ursprünglichen Claimblocks angrenzt, einbeziehen

VANCOUVER, BC, KANADA (14. Dezember 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) (Victory oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsteam des Unternehmens ein geologisches Programm vor Ort abgeschlossen hat, um die Standorte der Bohrlöcher auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada festzulegen. Die Auswahl der Bohrstandorte gründet auf den Ergebnissen seiner umfassenden Arbeiten zur Abgrenzung der Ausdehnung der Lithiummineralisierung auf dem Konzessionsgebiet.

Das Unternehmen ist nun dabei, seinen Bohrgenehmigungsantrag abzuändern, sodass dieser auch die neuen hochwertigen Bohrziele umfasst. Ziel des geplanten Programms ist es, die ausgeprägte Lithiummineralisierung zu erweitern, die zuvor im Bohrloch 09 auf dem Konzessionsgebiet durchteuft wurde. Das Bohrloch endete in einer starken, in Tonstein gelagerten Lithiummineralisierung in 417 Fuß Tiefe.

Wie bereits berichtet, waren die durchgeführten Explorationsarbeiten sehr umfassend. Wir haben uns die nötige Zeit genommen, um ein wirkliches Verständnis des Ressourcenpotenzials zu erlangen und die bestmöglichen Bohrabschnitte zu ermitteln, die wir auf dem Lithiumprojekt Smokey verfolgen sollten, um das Potenzial des Konzessionsgebiets für eine erste Ressource zu eruieren, erklärt Mark Ireton, President und CEO von Victory. Nachdem die Daten ausgewertet und vor Ort bewertet wurden, um die besten Bohrstandorte festzulegen, werden wir nun den bestehenden Bohrgenehmigungsantrag abändern und neu einreichen.

Zu den weiteren Explorationszielen des Bohrprogramms gehören Bohrungen durch die lokal mineralisierten Sedimente oberhalb der Abscherungsfläche Weepah. Für Victory ist dies wichtig, um sein Verständnis eines bedeutenden Gebiets mit bekannter Lithiummineralisierung zu erweitern, einschließlich potenziell wichtiger Lithiumentdeckungen in Tonstein, die Jindalee Resources im Jahr 2017 unmittelbar südlich des Konzessionsgebiets gemacht hat.

Die Explorationsarbeiten von Victory und Jindalee haben gezeigt, dass der südlichste Teil des Smokey Valley von Ton-, Asche- und Schlammsteinen der Esmeralda-Formation unterlagert ist. Diese Geologie ist entscheidend für den Erfolg in der Region, in der vor Kurzem große, deckenartige mineralisierte Abschnitte durchschnitten wurden.

Victory hat durch detaillierte geologische Kartierungen auf dem Projekt den Kontakt des Verschiebungsblocks der Abscherungsfläche Weepah ermittelt. Dieser Verschiebungsblock verdeckt die Esmeralda-Formation im südlichen Teil des Konzessionsgebiets. Eine Lithiummineralisierung innerhalb der Weepah-Sedimente wurde vom US Geological Survey (Stewart und andere)1 ermittelt. Victory ist der Ansicht, dass es durch die mineralisierten Weepah-Sedimente und hinunter in die mineralisierten Sedimente der Esmeralda-Formation bohren kann. Die in der Pressemeldung beschriebenen Bohrziele sind auf dieses geologische Milieu ausgerichtet und zielen auf eine deutliche Erweiterung der bekannten Lithiummineralisierung auf dem Konzessionsgebiet ab.

1 DEPARTMENT OF THE INTERIOR U.S. GEOLOGICAL SURVEY DESCRIPTION, STRATIGRAPHIC SECTIONS, AND MAPS OF MIDDLE AND UPPER MIOCENE ESMERALDA FORMATION IN ALUM, BLANCO MINE, AND COALDALE AREAS, ESMERALDA COUNTY, NEVADA. Erstellt von John H. Stewart, U.S. Geological Survey, 345 Middlefield Road Menlo Park, California 94025. Open-File Report 89-324. Erstellt in Zusammenarbeit mit dem Nevada Bureau of Mines and Geology Dieser Bericht ist vorläufig und wurde nicht auf Übereinstimmung mit den redaktionellen Standards des U.S. Geological Survey oder mit dem North American Stratigraphic Code überprüft. Jegliche Verwendung von Handels-, Firmen- oder Produktnamen dient nur zu beschreibenden Zwecken und impliziert nicht die Billigung durch die US-Regierung. 1989.

Über das Lithiumprojekt Smokey, Nevada

Victorys Lithiumprojekt Smokey ist ein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet etwa 20 Meilen nördlich von Clayton Valley, das sich westlich des Vorzeige-Lithiumprojekts von American Lithium befindet. Smokey Lithium liegt nordwestlich des Lithiumprojekts Clayton Valley von Cypress und südwestlich der Lithiumkonzessionen Tonopah von American Lithium Corporation im südwestlichen Nevada. Esmeralda County, Nevada, ist eine an Lithium-Ton-Vorkommen reiche Region (Noram, Cypress, American Lithium, Spearmint, Enertopia und Jindalee).

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Bob Marvin (PGeo) in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mark Ireton, President

Tel: +1 (236) 317 2822 oder gebührenfrei 1 (855) 665-GOLD (4653)

E-mail: IR@victoryresourcescorp.com

Über Victory Resources Corporation

VICTORY RESOURCES CORPORATION (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

