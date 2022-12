Call auf Netflix: 75 Prozent Chance!

Der Streaming-Pionier Netflix kann nach zwei Quartalen mit Kundenschwund wieder mit Wachstum glänzen. Genauer genommen hat der Streaming-Riese in der ersten Jahreshälfte 1,2 Millionen Abonnenten verloren. Im dritten Quartal konnten aber wieder 2,4 Millionen Konsumenten hinzugewonnen werden. In Summe zählt Netflix 223,2 Millionen Kunden. Regional betrachtet erklärt sich das jüngste Wachstum mit Gewinnen in Asien und im pazifischen Raum. Hier stieg die Nutzerzahl um 1,4 Millionen auf 36,2 Millionen. In den USA und in Kanada hingegen stagnierten die Zahlen erneut. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Konzern sensibel auf eine inflationsbedingte Konsumzurückhaltung reagiert. Auch die Konkurrenz im Streaming-Markt wird nicht weniger. Netflix will zusätzliches Wachstum mit einem neuen Abo-Modell generieren. Kunden können aus einem weiteren Tarif auswählen, der weniger kostet, aber Werbung beinhaltet.

Zum Chart

Im übergeordneten Chart-Bild entspricht die Abwärtssequenz von Mitte November 2021 bis Mitte Mai 2022 in der Spitze einem Ausmaß von 77 Prozent. Gut ein Viertel dieser Abwärtsbewegung wurde durch die jüngste bullishe Phase seit Mitte Juli 2022 wieder egalisiert. Der gestrige Kurseinbruch in Höhe von 8,63 Prozent könnte auf die Zinserhöhung der beiden Notenbanken FED und EZB in dieser Woche zurückgeführt werden. Höhere Zinsen wirken zweifach auf den Wert der Aktie. Einmal verringern höhere Zinsen die Konsumlaune der Kunden, was zu sinkenden Abo-Zahlen führen kann. Andererseits senkt ein höherer Kalkulationszins den Barwert der Aktie. Trotzdem ist die Aufwärtssequenz bei der Aktie von Netflix noch intakt. Einmal ist die Überwindung des Kernwiderstandes bei 326,47 US-Dollar gescheitert. Kann diese Marke überwunden werden, könnte die Fortsetzung der Sequenz bis zum Widerstand bei 395,56 US-Dollar führen. Das erwartete KGV 2022 ist mit 30 im Zusammenhang mit dem verringerten Gewinnwachstum jedoch sehr sportlich bemessen.