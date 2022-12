EQS-News: SQUAD Fonds gewinnt den Spezialisten für nachhaltige Investments Alexander Mozer

Emittent / Herausgeber: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Personalie/Fonds

SQUAD Fonds gewinnt den Spezialisten für nachhaltige Investments Alexander Mozer



15.12.2022 / 15:32 CET/CEST

Der ehemalige Ökoworld-Fondsmanager gründet die rezooM Capital GmbH und kooperiert mit der Augsburger Fondsboutique Discover Capital GmbH (SQUAD Fonds).

Alexander Mozer leitete das Fondsmanagement beim Pionier für ethisch-ökologische Geldanlagen Ökoworld seit 2011. Er verantwortete unter anderem den vielleicht bekanntesten Nachhaltigkeitsfonds Ökoworld Ökovision® Classic und den Ökoworld Growing Markets 2.0. Zuvor war Mozer 13 Jahre für Deka und Cominvest tätig. Nach einem viertel Jahrhundert in der Branche macht sich Mozer nun mit seinem eigenen Unternehmen, der rezooM Capital GmbH, selbständig. Er wird Teil der Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds, die ihn beim Vertrieb seines globalen ESG-Aktienfonds „rezooM World“ unterstützen wird. Dieser startet am 19.12.2022 mit der WKN A3D19V (R-Tranche). „Wir freuen uns, dass wir mit Alexander Mozer einen ausgewiesenen Spezialisten für nachhaltige Investments für unsere Boutiquen-Plattform SQUAD Fonds gewinnen konnten“, sagt Stephan Hornung, Gründer der Discover Capital GmbH und der zugehörigen Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds. Oliver Morath, Managing Director Strategie und Vertrieb ergänzt: „Kürzlich haben wir darüber informiert, dass wir für den Bereich Nachhaltigkeit eine zweite Plattform gründen: SQUAD Green. Was kann man sich mehr wünschen, als nach der Kooperation mit Steyler Fair Invest, nun auch Alexander Mozer als Zugpferd für die Nachhaltigkeitsplattform SQUAD Green zu gewinnen.“ Alexander Mozer: „Stephan Hornung und ich kennen uns schon viele Jahre. Sympathie und Vertrauen war von jeher vorhanden und so wurde die Kooperation zum Selbstläufer als Stephan von meinen Plänen erfuhr. SQUAD Fonds unterstützt mich im Vertrieb, Axxion übernimmt die Fondsadministration und ich kann mich auf die Aktienselektion und meine konsequent nachhaltige Investmentstrategie konzentrieren.“ Über rezooM Capital GmbH: rezooM wurde 2022 vom ehemaligen Ökoworld-Fondsmanager Alexander Mozer gegründet. rezooM steht für die Refokussierung auf die Nachhaltigkeit in der Geldanlage und ist das “Palindrom“ für den Gründer und Nachhaltigkeitsspezialisten Mozer. Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds gehört zur Discover Capital GmbH und versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie. Kontakt: Frau Jennifer Haller Marketing Manager Tel. 0821-455420-75 E-Mail: haller@discover-capital.de

