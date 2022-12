EQS-News: VIB Vermögen AG: Professor Dr. Gerhard Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt – Ludwig Schlosser bleibt weiterhin im Aufsichtsrat

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Personalie

VIB Vermögen AG: Professor Dr. Gerhard Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt – Ludwig Schlosser bleibt weiterhin im Aufsichtsrat



Neue Struktur im Aufsichtsrat

VIB Vermögen AG: Professor Dr. Gerhard Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt – Ludwig Schlosser bleibt weiterhin im Aufsichtsrat Prof. Dr. Gerhard Schmidt am 13. Dezember 2022 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Ludwig Schlosser bleibt weiter im Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzender der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG und der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Neuburg/Donau, 15. Dezember 2022 – In der Aufsichtsratsitzung vom 13. Dezember 2022 wurde Professor Dr. Gerhard Schmidt einstimmig zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Herr Ludwig Schlosser gehört dem Aufsichtsrat der VIB Vermögen AG auch weiterhin an. Ebenso wird er seine Ämter als Vorsitzender des Aufsichtsrats der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG und der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG weiter fortführen. „Ich danke Herrn Schlosser für seine langjährige und konstruktive Tätigkeit als Aufsichtsratvorsitzender der VIB Vermögen AG und freue mich sehr, dass er dem Aufsichtsrat mit seiner großen Erfahrung auch weiterhin angehört,“ sagt Professor Dr. Gerhard Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der VIB Vermögen AG.





Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG

Anja Landes-Schell

Tilly-Park 1 | 86633 Neuburg a.d. Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-961 | Fax: + 49 (0)8431 9077-1961

E-Mail: anja.landes-schell@vib-ag.de





Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer „Develop-or-Buy-and-Hold“-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

