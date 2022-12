EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh ist bei Vorzeigeprojekt zur datenbasierten Weichenüberwachung in Schweden erfolgreich

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vertrag

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh ist bei Vorzeigeprojekt zur datenbasierten Weichenüberwachung in Schweden erfolgreich



15.12.2022

Vossloh ist bei Vorzeigeprojekt zur datenbasierten Weichenüberwachung in Schweden erfolgreich Wichtiger Meilenstein bei richtungsweisendem Mehrjahresvertrag mit Trafikverket zur datenbasierten Überwachung von 1.000 Weichen erreicht

Hochinnovative Lösung von Vossloh erfüllt vertraglich festgelegte Anforderungen vollständig

Digitale Kompetenz in Kombination mit fundierten Kenntnissen der Physik des Fahrwegs Schiene als Schlüssel zum Erfolg Werdohl, 15. Dezember 2022. Vossloh erzielt wesentliche Fortschritte bei dem zukunftsweisenden Auftrag zur datenbasierten Zustandsüberwachung von Weichen in Schweden. Der vor zwei Jahren von Trafikverket erteilte Auftrag erstreckt sich über mehrere Jahre und umfasst insgesamt 1.000 Weichen im schwedischen Netz. Ziel ist es, ungeplante Ausfallzeiten aufgrund von Weichenstörungen zu vermeiden, die Effizienz der Instandhaltungsarbeiten zu steigern und damit die Verfügbarkeit des Fahrwegs deutlich zu erhöhen. Die Lösung überwacht im Wesentlichen Weichenverschiebungen durch die Bewegung von Weichenschwellen in Kombination mit einer Geschwindigkeits­messung sowie einem Algorithmus zur Zugerkennung. Vossloh hat nun die Validierung der Funktionalität der Sensoren, Gateways, Cloud-Anwendungen und Algorithmen erfolgreich abgeschlossen. Die Validierung erfolgte anhand von Daten aus über 4.000 Zugüberfahrten, um die Zuverlässigkeit der Lösung und die Genauigkeit der Algorithmen unter realen Bedingungen zu testen. Dies ist ein wichtiger technologischer Meilenstein und wesentlicher Fortschritt, um Trafikverket zu ermöglichen, die Weichen permanent zu überwachen und unvorhergesehene Ausfälle zu vermeiden. „Diese großartige Leistung ist ein weiterer großer Schritt in Richtung vorausschauender Instandhaltung und maximaler Verfügbarkeit der Gleise, die eine wichtige Voraussetzung für die Verlagerung von mehr Verkehr auf die Schiene ist", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, und fügt hinzu: „Die großen Fortschritte, die wir in dem Projekt gemacht haben, basieren auf unserem einzigartigen Systemverständnis des gesamten Fahrwegs Schiene und unserer stetig wachsenden digitalen Kompetenz. Auf diese Weise können wir den Mehrwert für unsere Kunden weiter steigern." Pierre-Henri Bougeant, Leiter Digitalisierung der Vossloh AG, sagt: „Diese enorme Leistung unseres Ingenieurteams belegt unsere umfassende Kompetenz im Bereich der Bahntechnik und wird durch unsere digitalen Fähigkeiten sowie unsere Transparenz gegenüber unseren Kunden abgerundet." Dann fügt er hinzu: „Wir werden uns jetzt auf die Betriebsphase konzentrieren und unsere äußerst zuverlässige Lösung ausrollen. Parallel dazu werden wir daran arbeiten, die Anwendung kontinuierlich um neue Funktionen zu erweitern, um Trafikverket bestmöglich zu unterstützen." Die Entwicklungsphase des Projekts wurde gemeinsam mit der DB Systemtechnik GmbH, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG, und einer Reihe von Partnern, darunter Sensorfy, erfolgreich durchgeführt. Das Roll-out der Lösung soll im Januar 2023 beginnen. Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann (Kirchhoff Consult AG)

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Vossloh mit etwa 3.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 942,8 Mio.€. Vossloh AG • Vosslohstraße 4 • D-58791 Werdohl • Telefon +49(0)2392/52-0 • Telefax +49(0)2392/52-538 • www.vossloh.com

Sitz der Gesellschaft: Werdohl • Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 5292

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube

Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) • Dr. Thomas Triska • Jan Furnivall

