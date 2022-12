Trading-Chance Goldman Sachs: Chance für Bären-Comeback nach US-Notenbanksitzung

Werbung

Binnen zwei Monaten war die Goldman Sachs-Aktie um sagenhafte 35 Prozent gestiegen. Nicht, weil das Umfeld gerade ideal für Investmentbanken wäre. Aber die Trader unterstellten, dass es das sehr bald wieder sein würde. Die US-Notenbank sieht das anders. Eine Trading-Chance Short.

Ende 2021 hatte die Goldman Sachs-Aktie mit 426,16 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Und 2021 brachte auch seitens des Unternehmensgewinns einen Rekord, so gesehen passte das damals. Aber wenn die Analysten Recht behalten, wird der Gewinn pro Aktie im jetzt endenden Jahr 2022 über 40 Prozent niedriger ausfallen. Und dazu passt es dann ganz und gar nicht, dass der Kurs Ende November bis auf weniger als zehn Prozent an dieses Rekordhoch herangelaufen war. Doch die bullischen Trader focht das nicht an, denn sie waren sicher: 2023 wird der Gewinn wieder sprudeln. Sie dürften sich irren.

Die US-Notenbank zeigt klare Kante

Es bräuchte ein Umfeld mit einer besiegten Inflation, tendenziell noch erhöhten, aber schon wieder fallenden Leitzinsen und ein Durchstarten des Wachstums, um für den Gewinn einer Investmentbank wie Goldman Sachs ein ideales Umfeld zu haben. Und genau das sieht die US-Notenbank anders, wie sie gestern Abend im Zuge ihres Statements und der darauffolgenden Pressekonferenz zur letzten Sitzung des Jahres deutlich machte:

Für 2023, aber auch für 2024 sieht man nur ein Wachstum der US-Wirtschaft von je 0,5 Prozent. Die Leitzins-Projektion sieht den Leitzins Ende 2023 bei 5,1 Prozent und damit höher als jetzt. Und Zinssenkungen hatte US-Notenbankchef Powell für 2023 aus aktueller Sicht heraus ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass die Inflation in einem Jahr nach der durchschnittlichen Schätzung der Notenbankmitglieder um die 3,5 Prozent liegen, also immer noch klar über dem Zielkorridor der Notenbank bleiben wird.

Dies in Relation zu der vorherigen, wilden Hausse der Aktie macht einen Short-Trade jetzt hoch interessant … zumal auch die Analysten da nicht mitgezogen hatten. Sie sehen den Unternehmensgewinn von Goldman Sachs 2023 zwar wieder zulegen, aber nur um etwa 10-12 Prozent. Und damit wäre die Aktie derzeit mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 10,6 für den geschätzten 2022er-Gewinn schon recht hoch bewertet. Hinzu kommt, dass das durchschnittliche Analysten-Kursziel bei 393 US-Dollar liegt – das hatte die Aktie vor drei Wochen bereits fast erreicht.

Die Bullen sind mit ihrer Attacke gescheitert … jetzt könnte die Aktie „Bärenfutter“ werden

Nach der Super-Rallye war die Goldman Sachs-Aktie in eine kleine Toppbildung gelaufen. Dieses Topp wurde Anfang letzter Woche vollendet. Abgaben folgten, die auf Höhe des Monatshochs vom Augst indes aufgefangen werden konnten. Von dort aus startete das bullische Lager einen Anlauf an das bisherige Rallye-Hoch – und scheiterte damit. Sie sehen:

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie vollzog zwar als Reaktion auf die US-Inflationsdaten am Dienstag einen Kurssprung, der wurde jedoch auf Höhe der Nackenlinie des vorherigen Topps und der 20-Tage-Linie abgewiesen. Gestern folgten als Reaktion auf die Aussagen der US-Notenbank weitere Verkäufe. Damit steht die Chance gut, dass der Kurs in den kommenden Wochen sukzessiv weiter nachgibt und dabei allemal auch die Supportzone um 347 US-Dollar unterbieten könnte, denn wie gesagt: Das von der Notenbank projizierte Umfeld wäre kein Schlaraffenland für Investmentbanken.

Ein Short-Trade: Charttechnisch noch spekulativ, fundamental aber naheliegend

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis & K.O.-Level von 467,917 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,2. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 392 US-Dollar ansiedeln. Bei einem momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0625 entspricht das einem Stop Loss von ca. 7,12 Euro in diesem Short-Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Goldman Sachs lautet MA79UE.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 375,01 US-Dollar, 389,58 US-Dollar, 426,16 US-Dollar

Unterstützungen: 356,05 US-Dollar, 347,35 US-Dollar, 346,76 US-Dollar, 327,62 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Goldman Sachs

Basiswert Goldman Sachs WKN MA79UE ISIN DE000MA79UE4 Basispreis 467,917 US-Dollar K.O.-Schwelle 467,917 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Morgan Stanley Hebel 3,2 Stop Loss Zertifikat 7,12 Euro

