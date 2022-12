Widerstand: 14.005 14.350 Unterstützung: 14.850 14.800

Rückblick:

Nach dem Unterschreiten der angesprochenen Unterstützung umm14.350 Punkte öffneten sich am Nachmittag die Schleusen und der Index gab bis unter die 14.000er Marke nach. Da wurden offenbar einige Marktteilnehmer von den hawkishen Tönen der EZB-Chefin Christine Lagarde überrascht. Mit dem Bewegungsschub von 400 Punkten wurde die lethargische Phase der vergangenen vier Wochen endlich beendet. Die schlechte Nachricht für die Bullen: Die Weihnachtsrally fällt dieses Jahr sehr wahrscheinlich aus!

Ausblick:

Nach einem kurzen Flirt mit der 14.000er Marke ging der Index im Verlauf des Vormittags erneut auf Tauchstation und rutschte in den mittleren 13.800er Bereich ab. Wo die aktuelle Verkaufslawine kurzfristig enden wird, ist aktuell noch nicht absehbar. Der Bereich um 13.800 Punkte wäre eine erste mögliche Zielmarke, an der eine Zwischenerholung einsetzen könnte. Unterhalb von 14.000 Punkten dominieren in jedem Falle kurzfristig weiter die Abwärtsrisiken.