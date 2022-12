EQS-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL-Konzern passt Prognose für 2022 an

EQS-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL-Konzern passt Prognose für 2022 an



19.12.2022

München, 19.12.2022



TTL-Konzern passt Prognose für 2022 an München, 19.12.2022 Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („TTL“, „TTL AG“) (ISIN DE0007501009) hat heute ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 angepasst. Grund dafür sind erheblich veränderte Rahmenbedingungen im Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien, die zu stark verringerten Transaktionsaktivitäten führen. Dazu tragen insbesondere die spürbar gestiegenen Zinsen, eine weiterhin hohe Inflation sowie die Unsicherheit mit Blick auf eine Rezession in Deutschland bei. Aufgrund dieser Marktentwicklung werden insbesondere einige größere für das vierte Quartal 2022 geplante Transaktionen der Montano Real Estate GmbH, einer 50 %-Beteiligung der TTL, in diesem Jahr nicht mehr realisiert. Aufgrund der niedrigeren Erträge aus Beteiligungen erwartet TTL daher für das Geschäftsjahr 2022 nunmehr ein negatives Konzernergebnis (nach IFRS) vor Steuern von rund 0,5 bis 0,7 Mio. Euro (vorher +2,5 bis +3,0 Mio. Euro). Für die TTL AG wird ein positives operatives Jahresergebnis (EBTDA nach HGB) erwartet. Mitteilende Person Theo Reichert

Vorstandsvorsitzender

Tel: +49 89 381611-0

E-Mail: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse

Instinctif Partners

Tel. +49 89 3090 5189-23

ir@ttl-ag.de

