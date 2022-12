Porsche-Aktie mit gutem Dax-Debut

Der Dax -Neuling Porsche AG hat gleich am ersten Tag im deutschen Leitindex Vollgas gegeben. Am Montagnachmittag zogen die Aktien des Sportwagenbauers um 2,1 Prozent auf 95,56 Euro an, womit sie zudem eine dreitägige Verlustserie beendeten. Zu Beginn der neuen Woche wurden Porsche AG auch erstmals im Auto-Subindex des marktbreiten europäischen Stoxx Europe 600 gehandelt.

Autowerte gefragt

Während der Dax 0,7 Prozent gewann, ging es für das Branchenbarometer um 1,2 Prozent hoch. Stark präsentierten sich auch die Papiere der Konzernmutter Volkswagen (VW) und der VW-Dachgesellschaft Porsche SE: Während die zuletzt ebenfalls schwachen Porsche SE um 1,9 Prozent anzogen, notierten die VW-Vorzüge nur optisch im Minus: Bereinigt um die hohe Sonderdividende von 19,06 Euro, die im Zuge des Börsengangs der Porsche AG an die Aktionäre ausgeschüttet wurde, stand sogar ein Kursplus von über fünf Prozent zu Buche. Mit der Porsche AG wird der Dax noch autolastiger: Nun stammen sieben der 40 Indexmitglieder aus dem Automobil- beziehungsweise Nutzfahrzeugsektor. (mit Material von dpa-AFX)