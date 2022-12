EQS-News: pferdewetten.de AG: sportwetten.de erhält als einer der ersten Anbieter für weitere fünf Jahre die deutsche Sportwettenlizenz

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Rechtssache

pferdewetten.de AG: sportwetten.de erhält als einer der ersten Anbieter für weitere fünf Jahre die deutsche Sportwettenlizenz



sportwetten.de erhält als einer der ersten Anbieter für weitere fünf Jahre die deutsche Sportwettenlizenz Freude und Aufbruchstimmung bei der pferdewetten.de AG Die 100%ige Tochtergesellschaft der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777), die NetX Betting Ltd., hat - wie erwartet - die deutsche Lizenz zum Veranstalten von Sportwetten für die Marke „sportwetten.de“ vom Regierungspräsidium in Darmstadt erhalten. Das Unternehmen konzentriert sich mit diesem Baustein weiter auf den Aufbau einer Omni-Channel-Plattform, die nicht nur das Onlinegeschäft der Sportwette, sondern ebenfalls Casino, Franchise-Partnerschaften, White Label Lösungen für die Sport- und Pferdewette, sowie das seit Jahren erfolgreiche Produkt der Online-Pferdewette beinhaltet. „Wir freuen uns über die vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilte deutsche Sportwettenlizenz. Damit haben wir nun als eines der ersten Unternehmen für die nächsten fünf Jahre Rechtssicherheit und endlich ein klares Regelwerk“, meint Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG. „Alle Kunden und Geschäftspartner – heutige und künftige - profitieren von dieser Sicherheit“, so Hofer weiter. Düsseldorf, den 20.12.2022 Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de



Internet: www.pferdewetten.ag

