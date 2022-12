EQS-News: Wechsel im Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler AG

EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler AG



20.12.2022 / 18:31 CET/CEST

Berlin, 20.12.2022. Die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH hat die Strahlenphysikerin Paola Eckert-Palvarini als ihre neue Vertreterin in den Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700, SDAX) entsendet. Sie ersetzt die Sinologin Jutta Ludwig, die zum 01.01.2023 als Asienbeauftragte in den Vorstand der Eckert & Ziegler AG wechselt. Frau Eckert-Palvarini studierte Physik in Mailand und war in der Vergangenheit u.a. Verwaltungsrätin der an der Brüsseler EURONEXT notierten Eckert & Ziegler BEBIG SA. Die gebürtige Italienerin ist Gesellschafterin des Eckert & Ziegler Hauptaktionärs Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH und mit der Gruppe seit langem vertraut. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

