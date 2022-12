Adidas: US-Konkurrent beflügelt

Für das Papier von Adidas geht es im heutigen Handel um rund 4,7 Prozent nach oben, nachdem Nike nachbörslich am Dienstag zuvor beflügelt hatte. Ein Blick auf den Kursverlauf von Adidas präsentiert sich dabei technisch sehr sauber, insbesondere seit den Jahrestiefs aus 93,38 Euro aus Anfang November. An dieser Stelle konnte sich die Aktie nämlich auf den Hochs aus 2013/2014 abstützen und in einem ersten Schritt auf 137,10 Euro zulegen. Dies geschah allerdings in einer einzigen Welle, nach der Charttechnik fehlt aber noch eine zweite, sobald die laufende Konsolidierung beendet wird.

Abwärtstrend könnte bald fallen

Noch gibt es an den Märkten eine gewisse Zurückhaltung unter Investoren. Sollte die Adidas-Aktie demnach weitere Kapitalzuflüsse erfahren und über die Kaufschwelle über 127,00 Euro springen, würde dies ein Kaufsignal zunächst an die Zwischenhochs aus Anfang November bei 137,10 Euro generieren. Technisch wäre darüber aber ein Anstieg sogar an 157,85 Euro möglich und könnte bei einem entsprechenden Investment eine satte Rendite einbringen. Ein Kursrutsch unter 114,60 Euro würde dagegen das skizzierte Bild kippen und Abschläge auf 104,46 Euro ermöglichen.