DAX-FLASH: Dax leicht erholt erwartet - 14 000 Punkte im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Mittwoch mit Gewinnen wieder den 14 000 Punkten nähern. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 13 990 Punkte. Stützend wirkt, dass der New Yorker Dow Jones Industrial am Vorabend seine viertägige Verluststrecke beenden konnte. In Asien verarbeiteten die Anleger am Morgen aber noch, dass es am Vortag erste Indizien für eine geldpolitische Straffung der Bank of Japan gab.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners bleiben die Auswirkungen der japanischen Notenbank am Aktienmarkt jedoch hauptsächlich auf Japan und ein paar weitere asiatische Börsen begrenzt. "Die europäischen und US-amerikanischen Indizes haben sich schnell vom ersten Schock erholt", so der Experte. Nun blieben die 14 000 Punkte beim Dax "die heiß umkämpfte Marke der Stunde".

Einzelwerte wie Adidas , Puma oder die Deutsche Post könnten am Mittwoch in Frankfurt von US-Vorgaben bewegt werden, denn nachbörslich hatten dort Nike und Fedex frische Zahlen veröffentlicht. Nike überzeugte mit einem kräftigen Umsatzanstieg, während bei Fedex mit einem Gewinneinbruch das Gegenteil der Fall war. Der Logistiker enttäuschte auch mit dem Geschäftsausblick./tih/jha