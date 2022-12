EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat eine Vereinbarung zum Erwerb eines Automobilzulieferer-Werks in Bordeaux unterzeichnet

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares hat eine Vereinbarung zum Erwerb eines Automobilzulieferer-Werks in Bordeaux unterzeichnet Die Akquisition umfasst das Werk von Magna in Bordeaux, das hochwertige Getriebe produziert und das Segment Automotive & Mobility stärken soll

Umsatz von rund EUR 200 Mio.

Synergieeffekte mit den auf Metallverarbeitung fokussierten Beteiligungen des Segments Automotive & Mobility von Mutares erwartet

Abschluss der Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2023 München, 22. Dezember 2022 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat nach Unterzeichnung einer Put-Option im September 2022 und nach Abschluss der Betriebsratsanhörung den Kaufvertrag für den Erwerb des Magna-Werks in Bordeaux, Frankreich, unterzeichnet. In dem Werk werden manuelle Getriebe für die Automobilindustrie hergestellt und montiert. Der Abschluss der Transaktion, die bestimmten aufschiebenden Bedingungen unterliegt, und die Umfirmierung werden für das erste Quartal 2023 erwartet. Das Werk, das im Jahr 2022 einen Umsatz von rund EUR 200 Mio. erwirtschaften wird, beschäftigt 740 Mitarbeiter und hat eine lange Tradition in der Herstellung von Premium-Getrieben für die Automobilindustrie. Nach der Übernahme von drei Werken in Deutschland im Juli 2021 unter dem neuen Namen LMS unterstreicht diese Transaktion die Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit von Mutares nach dem Prinzip des besten neuen Eigentümers. Das Werk in Bordeaux produziert komplette Getriebesätze für Benzin- und Dieselfahrzeuganwendungen und wird das Segment Automotive & Mobility von Mutares weiter stärken, da es die Portfoliounternehmen CIMOS, PrimoTECS Group, KICO und ISH Group perfekt ergänzt und umfassendes Know-how und Fähigkeiten in der Bearbeitung und Montage mitbringt.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Kontakt Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Kontakt für Presseanfragen in Frankreich

CLAI

Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64

Matthieu Meunier - matthieu.meunier@clai2.com / +33 06 26 59 49 05

