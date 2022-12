EQS-News: Schweizer Electronic AG: SCHWEIZER ordnet China-Geschäft neu

EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Schweizer Electronic AG: SCHWEIZER ordnet China-Geschäft neu

Schramberg, 22. Dezember 2022 – Die Schweizer Electronic AG hat heute die Verhandlungen zur Veräußerung von rund 57 % der Anteile an dem Tochterunternehmen der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. mit Sitz in Jintan/China ("SEC") an die WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. mit Sitz in Kunshan/China ("WUS") erfolgreich abgeschlossen. WUS ist derzeit mit rund 13 % an SEC beteiligt und wird mit Vollzug der Transaktion (Closing) 70 % der Anteile an der SEC halten. WUS ist bereits seit 2014 wichtigster strategischer Partner von SCHWEIZER und seitdem auch direkt an der Schweizer Electronic AG beteiligt.

Die SEC wird trotz der veränderten Beteiligungsverhältnisse weiterhin ein essenzieller Bestandteil der SCHWEIZER-Gruppenstrategie sein. Dieser Schritt ermöglicht es SCHWEIZER wie bisher und unabhängig von den veränderten Beteiligungsverhältnissen an der SEC, den Kunden neben dem deutschen Produktionsstandort auch High-Tech-Produkte aus China anzubieten. Hierzu verfolgen wir gemeinsam mit WUS eine intensive, technologische Kooperation, um am Standort in Jintan wie geplant die Produktion des Chip Embedding (p²-Pack) und technologisch anspruchsvoller Leiterplatten für SCHWEIZER voranzutreiben. Diese Kooperation mit WUS hat sich bereits im Bereich der Hochfrequenz-Leiterplatten in den vergangenen Jahren bewährt, mit dem SCHWEIZER bereits fast 30 Prozent des Konzernumsatzes erzielt.

Für SCHWEIZER bedeutet diese Neuordnung ein Übergang zu einem ‚Fab Light Concept‘. Dies umfasst eine noch stärkere Fokussierung des Unternehmens auf die Entwicklung von neuen High-Tech-Leiterplatten und Embedding-Technologien, eine noch bessere Durchdringung des Mobility-Marktes mit Schwerpunkt Europa und Nord-Amerika, die Erschließung neuer Marktsegmente und die Erweiterung des Service-Portfolio.

Dabei setzt SCHWEIZER weiterhin auf den Produktionsstandort in Schramberg, um dem Trend zu vermehrter lokaler Wertschöpfung und Lieferkettensicherheit zu folgen und auch größere, technologisch anspruchsvolle Volumen aus Europa bedienen zu können.

Die Transaktion wird darüber hinaus die finanzielle Solidität von SCHWEIZER deutlich stärken und Risiken durch eine signifikante Senkung der Fixkosten reduzieren. Dieser Schritt steht des Weiteren im Einklang mit den sich politisch verändernden, globalen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus erwarten wir von der intensivierten strategischen und operativen Zusammenarbeit mit WUS das Heben wertvoller Synergiepotenziale im Bereich Beschaffung, Finanzierung und Administration für den chinesischen Standort, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit von SCHWEIZER-Technologien nochmals verbessert wird. Ferner werden wir eine enge Zusammenarbeit mit WUS auf dem asiatischen und chinesischen Markt verfolgen, um von der außergewöhnlich guten Vernetzung von WUS insbesondere im Mobility-Segment zu profitieren. Hierdurch erwarten wir eine stärkere Visibilität und Durchdringung unserer p² Pack-Technologie im dynamisch wachsenden E-Mobilitäts-Markt in China.

WUS beabsichtigt in der Folge eine Kapitalerhöhung am Standort Jintan durchzuführen, wodurch der SEC ausreichende Finanzmittel zufließen, um weitere Wachstumsinvestitionen uneingeschränkt zu sichern. Hierdurch wird sich der Anteil von WUS an der SEC auf ca. 80 Prozent erhöhen.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.

