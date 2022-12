Aktien Europa: Zaghaftes Geschäft vor US-Daten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Freitag bei sehr ruhigem Geschäft leicht im Plus präsentiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog gegen Mittag um 0,14 Prozent auf 3828,46 Punkte an. Der französische Cac 40 trat auf der Stelle, während der britische FTSE 100 um 0,33 Prozent auf 7493,87 Punkte stieg.

Neben dem vorweihnachtlich ausgedünnten Geschäft waren auch die anstehenden US-Zahlen Grund für die Zurückhaltung. "Die Handelssitzung dürfte bis zu den US-Konjunktur- und Preisdaten in ruhigen Bahnen verlaufen", merkte Marktexperte Andreas Lipkow an.

Die Einzelsektoren vollzogen erneut den fast schon täglich Wechsel zwischen Gewinnern und Verlierern. Zuwächse verzeichneten die gebeutelten Immobilienwerte. Lipkow verwies zudem auf "selektive Aktienkäufe bei den zyklischen Sektoren". So legten die am Vortag schwächelnden Autowerte nun wieder zu. Die schwache Entwicklung der Tesla -Aktie am Vortag wurde damit offensichtlich weniger als Branchen- denn als Unternehmensproblem verstanden. Der Börsenwert des Elektroautobauers war mit dem Kursrutsch am Donnerstag unter die Marke von 400 Milliarden US-Dollar gefallen. Im November 2021 hatte die Marktkapitalisierung noch bei etwas mehr als 1,2 Billionen gelegen.

Auch zu europäischen Unternehmen des Sektors gab es Nachrichten. Stellantis befindet sich in Gesprächen mit Faurecia und Michelin über den Kauf eines bedeutenden Anteils an dem Joint Venture Symbio, das Brennstoffzellen produziert. Faurecia kletterten um 3,9 Prozent, Michelin gewannen rund 2,5 Prozent. Stellantis zogen unterdessen nur leicht an.

Dagegen dämpfte die schwache Entwicklung der US-Technologiewerte den entsprechenden europäischen Sektor. Hier kam es nach den Abgaben vom Vortag nur zu einer zaghaften Erholung./mf/jha/