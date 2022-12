Widerstand: 13.980 14.150 Unterstützung: 13.800 13.700

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Analyse ("Erholungsziel erreicht - Anschnallen für die nächste Rutsche?") lautete wie folgt:

Der Index hat am Vormittag sein Erholungsziel bei 14.150 Punkten erreicht. Hier muss nun wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse Richtung 14.000/50 Punkte gerechnet werden. Ob sich daraus eine nächste impulsive Verkaufswelle entwickeln wird ist aktuell noch nicht absehbar, ein erstes klares prozyklisches Verkaufssignal entsteht bei einem Stundenschluss unterhalb von 14.000 Punkten

Die Marke von 14.050 Punkten - mehr als 100 Punkte unterm Tageshoch - wurde bereits gegen Mittag erreicht. Nach den US-BIP Daten am Nachmittag gab es dann einen regelrechten Sell-Off in den US-Indizes, welcher auch das deutsche Börsenbarometer in Mitleidenschaft zog. Der Dax ging südlich von 13.900 Punkten aus dem Handel.

Ausblick:

Heute Vormittag startet der Index zunächst etwas fester in den Handel, wird allerdings sofort wieder in die Schranken verwiesen. Unterhalb von 13.980/90 Punkten (Stundenschlusskurs) haben die Bären kurzfristig weiter das bessere Blatt. Allerdings sollte man die Bullen noch nicht ganz abschreiben - an der Wall Street gab es in der letzten Handelsstunde eine Korrektur und das Gros der Intraday-Verluste konnte wieder egalisiert werden.

Nach den sehr schönen Kursbwegegungen der vergangenen Tage muss man sich einen Tag vor Weihnachten aber nicht mehr unbedingt aus dem Fenster lehnen... In dem Sinne:

Die "Dax Chartanalyse" geht bis zum 2. Januar in die Weihnachtspause. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche allen Lesern ein Frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!