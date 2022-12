DEUTSCHE TELEKOM - Eine Chance zum Jahreswechsel

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 18,952 € (XETRA)

Sehr engmaschig werden Anleger momentan das Kursgeschehen in der Telekom-Aktie verfolgen. Im Dezember erreichte diese den entscheidenden Unterstützungsbereich um 18,50 EUR. Dieser Preisbereich ist schon seit Monaten der Dreh- und Angelpunkt für die kurzfristige Entwicklung. Im aktuellen Anlauf konnte der Support erfolgreich verteidigt werden, was den Bullen erneute Chancen in Richtung 19,75 EUR eröffnet. Sollte der Unterstützungsbereich hingegen nachhaltig brechen, ist mit Verkäufen auf 17,75-17,25 EUR zu rechnen.

Fazit: Im letzten Halbjahr ließ das Trendverhalten in der Telekom-Aktie zu wünschen übrig. Das macht die Aktie im Supportbereich ab 18,75 EUR interessant. Für mich ist die Aktie in diesem Preisbereich ein kurzfristiger Kauf.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)