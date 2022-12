Mobilezone plant Anhebung der Dividende

Der Schweizer Telekommunikationsdienstleister Mobilezone (ISIN: CH0276837694) plant eine Anhebung der Dividende von von 0,84 Franken auf 0,90 Franken (ca. 0,91 Euro) je Aktie, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Beim derzeitigen Kursniveau von 15,24 Franken (ca. 15,48 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 5,99 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 5. April 2023 statt.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt weiterhin, die bisherige Dividendenpolitik beizubehalten und 60 bis 75 Prozent des Reingewinns in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten und überschüssiges Kapital unterhalb einer Nettoverschuldung/EBITDA von 1 via Sonderdividende oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzuführen. Das Aktienrückkaufprogramm 2022 bis 2025 wird für das Jahr 2023 ausgesetzt.

Wie Mobilezone am 22. Dezember ebenfalls mitteilte, wird die Firma Digital Republic, ein Online-Provider für mobiles Internet (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) in der Schweiz übernommen. Digital Republic wurde 2016 gegründet und bietet verschiedene Tarifpläne für mobiles Internet für Handys, Tablets, LTE-Router oder Tracker. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Digital Republic einen Umsatz von 4,5 Mio. Franken. Die Firma mit Sitz in Zürich beschäftigt rund 20 Mitarbeitende.

Mobilezone wurde 1999 gegründet und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Neben Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie gehören Digital TV und Internet zum Angebot.

Redaktion MyDividends.de