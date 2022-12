Realty Income hat zwar die Dividende „erhöht“: Rechne trotzdem mit weniger

Realty Income (WKN: 899744) hat die Dividende erhöht. Na ja, wenn wir es denn überhaupt bemerken. Spürbar dürfte der Effekt kaum werden. Wir haben schließlich bereits zuvor nachgerechnet und festgestellt, dass es bei 0,0005 US-Dollar mehr als 2.000 Aktien benötigt, bis wir einen US-Dollar mehr Ausschüttungssumme insgesamt erhalten. So weit also zu den Basics.

Rein formal betrachtet gibt es trotzdem ein bisschen mehr Dividende. Bei den meisten Investoren dürfte sich die Veränderung eher im Centbereich abspielen. Trotzdem rechne ich jetzt mit einem: Mit weniger Ausschüttungssumme absolut. Rechnen wir einmal nach, woran das liegen dürfte.

Realty Income: Darum weniger Dividende

Bei Realty Income bleibt die Dividende je Aktie, na ja, in etwa gleich. Die Nuancen spüren die meisten Investoren kaum. Das ist, wie gesagt, die Basis, auf der meine heutige Argumentation basiert. Der springende Punkt ist: Für uns als Investoren aus dem DACH-Raum gibt es bei jeder Auszahlung eine Veränderung. Und das liegt nicht an der Steuer oder am Real Estate Investment Trust überhaupt.

Nein, sondern die Wechselkurse schwanken immer mal wieder. Zum Vergleich: Noch vor einem Monat lag der Euro zum US-Dollar noch bei 1,02 US-Dollar. Heute liegt der Wert bei 1,06 US-Dollar. Wir bekommen entsprechend vier US-Cent mehr pro Euro. Und für jeden US-Dollar entsprechend weniger Euro. Mit einem Effekt von fast 4 % ist das der wesentliche Einfluss im Moment, der unsere Dividende reduziert.

Wenn wir zuvor daher 1.000 Aktien von Realty Income besessen haben, so erhielten wir 248,50 US-Dollar Dividende pro Monat. Umgerechnet würde das zu 1,02 US-Dollar 243,60 Euro entsprechen. Bei 1,06 US-Dollar je Euro läge der Wert hingegen bei 234,4 Euro. Das ist der bedeutendste Unterschied, der bei dem Real Estate Investment Trust im Moment die Höhe bestimmt, die wir faktisch erhalten.

Schon ein Unterschied

Die Dividende je Aktie von Realty Income ist eigentlich konstant. Das bisschen Dividendenerhöhung geht in den Wechselkursen voll und ganz unter. Es benötigt ein hohes Aktienpaket, ehe wir das spüren. Allerdings ist der entscheidende Faktor für uns als Investoren in den hiesigen Breitengraden, wie sich die Wechselkurse verhalten. Wenn sie schwanken, hat das im Moment einen größeren Einfluss. Leider im Moment wieder mit einer negativen Tendenz, was die Ausschüttungssumme im Monatsvergleich angeht.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

