Warten auf die Inflationsdaten - Cheniere Energy, Zalando und bei Adesso läuft es rund

Nach dem starken Kursrutsch gestern, ist der heutige Handelstag stabil gestartet. Besser als erwartete Wirtschaftsdaten aus den USA haben am gestrigen Tag die Rezessions-Sorgen aufgrund einer weiter restriktiven Politik der Fed weiter geschürt. Heute geht es in die nächste Runde, denn es stehen die Ergebnisse zum PCE Index an, die persönlichen Einkommen und Ausgaben der Amerikaner bewertet. In der Detail-Analyse stehen heute Cheniere Energy, Adesso und Zalando im Fokus.

