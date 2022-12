Aktien Frankfurt Ausblick: Dax über 14 000 Punkten erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag angesichts positiver Vorgaben aus Übersee die 14 000-Punkte-Marke wieder überspringen. Zugleich aber fehlen echte Impulse und die Handelsumsätze dürften dünn bleiben. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,7 Prozent auf 14043 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls um 0,7 Prozent höher erwartet.

Seit Mitte Dezember müht sich das deutsche Börsenbarometer an der psychologisch wichtigen Hürde von 14 000 Zählern ab. Nach Ansicht von Marktexperten wie etwa Christoph Geyer dürfte sich daran auch in den letzten Tagen des Jahres wenig ändern. Die nach dem Jahrestief Ende September begonnene Aufholjagd des Leitindex hatte geendet, als die Notenbanken in den USA und Europa unter Verweis auf die Inflation deutlich machten, dass ein Ende ihres Zinserhöhungszyklus vorerst nicht in Sicht ist. Seither pendelt der Dax wieder um die runde Marke.

Nachdem es die wichtigsten US-Börsen in den USA am Freitag vor Weihnachten nach Auftaktverluste abzuschütteln ins Plus geschafft hatten, ist an diesem Dienstagmorgen auch die Stimmung an den Börsen Asiens positiv. Unterstützend wirkt die fortgesetzte Lockerung der Covid-Einschränkungen in China. Das Land, das erneut von einer starken Corona-Welle erfasst wurde, kündigte ein Ende der Quarantäne-Pflicht für Reisende in die Volksrepublik an. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar gesenkt. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen.

Unter den Einzelwerten dürfte es ruhig bleiben. Siemens Energy kündigte an, für ein Mitarbeiter-Aktienprogramm eigene Papiere im Wert von bis zu 130 Millionen Euro zurückzukaufen. Die Aktien legten vorbörslich auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Für den Gasimporteur Uniper , der nach seiner Rettung durch den Staat den SDax verlassen musste, wird an diesem Dienstag der Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy im Index der kleineren Werte zu finden sein.