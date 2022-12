Trading-Chance Tesla: Short-Gewinne mitnehmen und Position drehen?

Werbung

Es gab viele und gute Gründe, warum die Tesla-Aktie 2022 zu den größten Verlierern im Nasdaq 100 zählte. Aber auch, wenn diese bärischen Argumente weiter gelten, hätte die Aktie jetzt einen Punkt erreicht, an dem man sich überlegen sollte, bestehende Short-Gewinne mitzunehmen und, wenn man risikofreudig ist, auf die Long-Seite zu wechseln.

Wenn ein Unternehmen so sehr von einer einzigen Person abhängig ist wie Tesla von Elon Musk, dann sind es eben weniger die nüchternen Bilanzdaten, die die Trader leiten, sondern das Verhalten einer solchen Schlüsselfigur. Und die Twitter-Kapriolen und die massiven Verkäufe eigener Tesla-Aktienbestände von Musk führten dazu, dass sehr viele, die ihn von Jahresfrist noch als Genie ansahen und ihm vorherige, seltsame Aktionen verziehen, jetzt fürchten, dass er sich von einer Lichtgestalt in ein Risiko verwandelt hat. Aber:

Jetzt haben die Trader nahezu ein „Worst Case“-Szenario eingepreist

Ob das Teslas Ertragslage wirklich schadet und, von Musk mal abgesehen, eine rezessive Phase Tesla in die Bredouille bringen wird: Noch weiß man es nicht. Aber gegenüber dem letzten Mal, als wir an dieser Stelle einen Tesla-Trade vorgestellt hatten (Short am 5. Oktober, dieser „alte“ Trade mit der WKN JQ5WF9 liegt jetzt zur Stunde 135 Prozent im Gewinn), hatten wir als Argument für die Short-Seite festgehalten: „Noch ist eingepreist, dass nichts schiefgeht“. Jetzt jedoch ist eingepreist, dass eine ganze Menge auf einmal schiefgeht. Und damit wird der Short-Trade zum Kandidaten, um den Gewinn mitzunehmen und die Position zu drehen.

Zwar muss man bei derart starken Verlierern innerhalb eines Index kurz vor dem Jahresende damit rechnen, dass große, institutionelle Investoren solche Aktien Richtung des am Freitag anstehenden Jahresultimos noch weiter abstoßen. Aber das muss nicht so laufen und wenn, kann es sich dann kommende Woche ändern, weil die dann in großen Portfolios untergewichtete Aktienpositionen sukzessiv wieder auf normale Levels entsprechend ihres Index-Gewichts hochgefahren werden. Aber das ist nicht der alleinige Grund, wieso ein Switch auf die Long-Seite einen Gedanken wert wäre.

Rein chart- und markttechnisch gesehen wäre Tesla jetzt „unten“

Ob Anleger auf Musks Versprechen, ab jetzt keine eigenen Tesla-Aktien mehr zu verkaufen, glauben oder nicht, wird man sehen. Momentan scheint es nicht so zu sein, denn vorbörslich notiert die Aktie schon wieder im Minus, wird gegen 14 Uhr bei 116 US-Dollar gesehen. Damit läge sie sogar schon leicht unter der unteren Begrenzung eines breiten Abwärtstrendkanals. Diese untere Linie wäre, vor allem mit Blick auf die zugleich dramatisch überverkaufte Markttechnik (im Chart dazu unten mit eingeblendet der RSI) ein Argument, um leer verkaufte Aktien zurückzukaufen, sprich einzudecken. Was die Aktie höher ziehen würde, wenn es dazu kommt.

Quelle: marketmaker pp4

Bei einer derart intensiven Abwärtsdynamik darf man sich dessen nicht zu sicher sein, deshalb sollte, wer hier auf Long dreht, mit einem ganz bewusst niedrigen Hebel und einem gezielt weit platzierten Stop Loss arbeiten, um ein zeitweiliges „Unterschießen“ der Aktie aushalten zu können. Zumal es möglich wäre, dass viele Bären erst eindecken, wenn Tesla die „magische“ 100 US-Dollar-Marke erreicht.

Hier agiert man mit einem gezielt niedrigen Hebel!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 56,050 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von ca. 2. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 90 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0630 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 3,18 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Tesla lautet VP3KNH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 204 US-Dollar, 216 US-Dollar, 255 US-Dollar, 266 US-Dollar, 274 US-Dollar

Unterstützungen: 118 US-Dollar, 91 US-Dollar, 65 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Tesla

Basiswert Tesla WKN VP3KNH ISIN DE000VP3KNH6 Basispreis 56,050 US-Dollar K.O.-Schwelle 56,050 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 2,03 Stop Loss Zertifikat 3,18 Euro

