Russischer Leitindex - Das sieht zunächst "toppy" aus!

Seit Oktober des Jahres 2003 bewegt sich der Index oberhalb der zentralen Unterstützung bei 575 Punkten stark volatil seitwärts. Bis 2020 entstand dabei ein großes symmetrisches Dreiecksmusterfraktal, das als bullisches Fortsetzungssignal interpretiert werden konnte. Ober- und Unterkante dieses Dreiecks sind mit den dicken roten Trendlinien markiert.

Seit 2020 läuft der Kurs in einem inversen Dreieck aus dem großen Dreieck heraus. Ober- und Unterkante dieses inversen Dreiecks sind mit weiß gestrichelten Trendlinien markiert. Seit April hat sich nun in dem inversen Dreieck ein relatives bärisches SKS-Muster etabliert, das aus charttechnischer Sicht mittelfristig eine eher fallende Tendenz ankündigen könnte! In Richtung 740 Punkte.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)