METRO - Aktie in steiler Rally

Die Metro-Aktie fiel im März 2020 auf ein Tief bei 6,10 EUR zurück. Dort drehte die Aktie zwar zunächst nach oben und erholte sich auch deutlich auf 11,85 EUR, aber Anfang Oktober 2022 war von der Erholung nichts mehr übrig, die Aktie fiel auf die Unterstützung bei 6,10 EUR zurück.

Diese Marke bot Halt, der Wert setzte zu einer steilen Rally an die Widerstandszone zwischen 8,65 EUR und 8,78 EUR an. Dort kam die Aktie zwar zunächst nicht weiter, aber in der vorletzten Woche gelang der Ausbruch über diesen Bereich. Aktuell notiert der Wert auf einem neuen Hoch in der Rally seit Oktober.

Wie weit kann die Rally gehen?

Mit dem neuen Rallyhoch von heute bestätigt der Wert sein kurzfristig bullisches Bild. Diese Aufwärtsbewegung kann kurzfristig zu Gewinnen in Richtung 9,89-10,32 EUR und mittelfristig sogar bis 11,85 EUR. Ein längerfristiges Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über 11,85 EUR. Denn damit wäre ein großer Doppelboden vollendet. Ob es allerdings dazu kommt, ist fraglich.

Sollte die Aktie allerdings unter das Dezembertief bei 8,10 EUR abfallen, wäre das bullische Bild beschädigt. Die Aktie könnte in diesem Fall erneut die Unterstützung bei 6,10 EUR testen.

Fazit: Die Metro-Aktie befindet sich in einem riesigen Bodenbildungsversuch und hat innerhalb dieses Versuchs zuletzt kurzfristige Kaufsignale geliefert.

