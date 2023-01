Der deutsche Leitindex startete am Dienstag furios in den Handel: Nach einem zunächst unveränderten Handelsauftakt legte der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde gut 150 zu und kletterte bis auf 14.200 Punkte.

Im Tagesverlauf stehen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland auf dem Programm. Es wird erwartet, dass sich die Inflation im Dezember abgeschwächt hat. Am Morgen war bereits bekannt geworden, dass sich die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, im Dezember auf 8,7 Prozent abgeschwächt hat, nach 10,4 Prozent im Vormonat.

Nach dem gestern noch die Handelsplätze in New York London und Zürich feiertags bedingt geschlossen waren, nehmen diese Markteilnehmer heute erstmalig in 2023 am Handel teil. Der US-Dollar legt deutlich zu gegenüber allen Hauptwährungen - EUR/USD verlor bereits über 100 Pips vom Tageshoch.

Dies beflügelt die Exportwerte im deutschen Leitindex. Bei den Einzelwerten im Dax sticht Brenntag mit einem Plus von knapp 6 Prozent heraus.

Tagesverlierer im deutschen Börsenbarometer ist bislang die Aktie von Fresenius Medical Care.