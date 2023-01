BMW - Aktie mit Ausbruchsversuch

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 87,190 € (XETRA)

Die BMW-Aktie drückt seit Wochen gegen den Widerstand bei 84,40 EUR. Dieser Widerstand hat eine hohe Bedeutung. Denn er ist die Nackenlinie eines potenziellen Doppelbodens mit Tiefpunkten aus dem März 2022 und September 2022.

In der Spitze kletterte der Wert zuletzt auf 86,71 EUR, fiel aber danach einige Tage zurück, ohne aber auch nur in die Nähe der kurzfristig wichtigen Unterstützung bei 81,08 EUR zu kommen. Am Montag zog die Aktie deutlich an und durchbrach den kurzfristigen Abwärtstrend knapp. Gestern kam es zunächst zu weiteren Kursgewinnen, die aber wieder abverkauft wurden. Heute Morgen startet der Wert erneut stark in den Tag und notiert wie auch schon gestern über dem Hoch bei 86,71 EUR vom 01. Dezember. Aber der Anstieg über dieses Hoch ist bisher nur minimal.

Weitere Rally möglich

Die BMW-Aktie befindet sich im entscheidenden Ausbruchsversuch. Kann sich die Aktie auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, kommt es zu einem Kaufsignal, das auf eine weitere Rally in Richtung 105,50 EUR hindeutet. Dort läge das rechnerische Ziel aus dem Doppelboden.

Gelingt der Ausbruchsversuch aber nicht und die Aktie fällt in einigen Tagen unter 81,08 EUR zurück, dann müsste mit einem erneuten Abverkauf in Richtung der Tiefs aus dem September und März 2022 drohen, also in Richtung 68,44-67,58 EUR.

Fazit: Die BMW-Aktie steht kurz vor der endgültigen Vollendung eines mehrmonatigen Doppelbodens.

