SMI: Klare Vorgabe!

Der schweizer Leitindex SMI tendiert zwar seit grob Mitte Juni seitwärts, allerdings lässt der Kursverlauf des Leitbarometers auf eine Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation schließen. Noch wurde dieses Konstrukt nicht aktiviert, auch beherrscht noch ein intakter Abwärtstrend, das Handelsgeschehen seit dem Jahreswechsel.

Schaut man sich das Kursverhalten des schweizer Leitindex seit mindestens Mai letzten Jahres an, stellt man eine inverse SKS-Formation zwischen den Kursmarken von 10.015 und in der Spitze 11.283 Punkten fest. Im selben Bereich verläuft auch der letztjährige Abwärtstrend und hält bis heute an.

Um ein mustergültiges Trendwendesignal zu etablieren, müssen beide Hürden unbedingt gemeistert werden, dies könnte im Anschluss rasch Zugewinne an 11.733 Punkte und darüber in den Bereich von 11.874 Punkten auslösen.

Sollte es jedoch unter das Niveau der rechten Schulter von 10.659 Punkten abwärts gehen, würden dagegen Verluste auf 10.496 und darunter 10.349 Punkte und somit das Niveau der linken Schulter vorstellbar.