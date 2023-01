STARBUCKS - Ein weiterer Reopening-Play

Starbucks Corp. - WKN: 884437 - ISIN: US8552441094 - Kurs: 104,460 $ (Nasdaq)

Die Überlegung bei der Aktie von Wynn Resorts in Richtung Reopening-Play 2023 ging bereits sehr schön auf. Doch es gibt freilich auch andere Branchen, die vom neuen Kurs Chinas profitieren. Vorrangig wird man dabei auf Reiseunternehmen schauen. Ein Analyst hat gestern aber auch ein Unternehmen ins Spiel gebracht, das man zunächst wohl gar nicht so auf dem Schirm hat: Starbucks.

Analyst Andrew Charles von Cowen sieht in den Jahren 2023 und 2025 ein durchschnittliches Gewinnwachstum bei Starbucks von 20 %, stark unterstützt von einer Erholung in China."In unserer Sensitivitätstabelle heben wir eine Erholung des chinesischen Verkaufsvolumens im Jahr 2023 hervor. Zusammen mit Margen im internationalen Geschäft zurück auf dem Niveau von 2019 führt dies zu einem Gewinn je Aktie, der rund 0,34 USD höher als der Konsens liegt."

Auch sieht Charles Starbucks strategisch gut aufgestellt: "Wir glauben, dass Starbucks die richtigen strukturellen Treiber verfolgt, darunter trendige Eis- und Pflanzengetränke, die Erweiterung der Zahlungsoptionen über eine Starbucks-Geschenkkarte hinaus, damit Kunden dem My Starbucks Rewards-Treueprogramm beitreten können, und eine reibungslosere digitale Bestellung." Der Analyst hebt sein Kursziel von 104 auf 112 USD an und bestätigt das Rating "Outperform".



Aktie vor Folgekaufsignal

Die Starbucks-Aktie sprang daraufhin deutlich an, verteidigte gestern auch das gerissene Gap. Als kurzfristiger Widerstand fungiert die Marke von 105,54 USD, darüber könnte der Wert mittelfristig bis zu den Hochs um 117,39 USD ansteigen. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 96,17 USD an.

Fazit: Starbucks sollte ein fundamentales Tief 2022 gesehen haben und könnte nun jährlich wieder um 15 bis 20 % wachsen. Die Aktie besitzt weiteres Aufwärtspotenzial.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 32,25 35,95 39,84 Ergebnis je Aktie in USD 2,96 3,41 4,03 Gewinnwachstum 15,20 % 18,18 % KGV 35 31 26 KUV 3,7 3,3 3,0 PEG 2,0 1,4 Dividende je Aktie in USD 2,00 2,13 2,31 Dividendenrendite 1,91 % 2,04 % 2,21 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Starbucks-Aktie

Sie finden diese Analyse interessant und möchten sie nachhandeln? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Brokeranbindung auf stock3! Auf den Kaufen-Button klicken, mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)