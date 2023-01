EQS-Adhoc: Varengold Bank AG plant Dividendenzahlung für 2022 und nennt erste Ergebnisprognose für das Jahr 2023

EQS-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Dividende/Prognose

06.01.2023 / 17:00 CET/CEST

Hamburg, 6. Januar 2023 – Für das Geschäftsjahr 2022 verzeichnet die Varengold Bank AG (Symbol: VG8) ein vorläufiges und noch nicht geprüftes Ergebnis vor Steuern (EBT*) als zentraler Leistungsindikator in Höhe von 33,3 Mio. EUR. In diesem Ergebnis ist eine erstmalige Dotierung des Sonderpostens „Fonds für allgemeine Bankrisiken“ in Höhe von 5,0 Mio. EUR enthalten. Dieser Sonderposten wird die Eigenmittel der Bank nach Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zusätzlich stärken. Die weitere Risikovorsorge in Höhe von ca. 12,6 Mio. EUR enthält eine weitere “stille” Vorsorgeposition in ähnlicher Höhe. – Für das Geschäftsjahr 2022 verzeichnet die Varengold Bank AG (Symbol: VG8) ein vorläufiges und noch nicht geprüftes Ergebnis vor Steuern (EBT*) als zentraler Leistungsindikator in Höhe von 33,3 Mio. EUR. In diesem Ergebnis ist eine erstmalige Dotierung des Sonderpostens „Fonds für allgemeine Bankrisiken“ in Höhe von 5,0 Mio. EUR enthalten. Dieser Sonderposten wird die Eigenmittel der Bank nach Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zusätzlich stärken. Die weitere Risikovorsorge in Höhe von ca. 12,6 Mio. EUR enthält eine weitere “stille” Vorsorgeposition in ähnlicher Höhe. Basierend auf dem vorläufigen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 19,2 Mio. EUR, planen Vorstand und Aufsichtsrat, der Hauptversammlung im August 2023 eine Dividendenausschüttung in Höhe von ca. 3,6 Mio. EUR (36 Cent pro Aktie) vorzuschlagen und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Auf Grundlage der Ergebnisentwicklung 2022 und ersten Planungsrechnungen hat die Varengold Bank eine erste Prognose abgeleitet und erwartet im Geschäftsjahr 2023 ein EBT in Höhe von 40-50 Mio. EUR. Diese Ergebnisprognose ist stark abhängig von der weiteren Zinsentwicklung sowie von makroökonomischen Entwicklungen.

Dr. Bernhard Fuhrmann

Vorstand



Frank Otten

Vorstand

Kontakt:

