IBM-Aktie: Hier ist der Deckel drauf!

Die Aktien von "Big Blue" konnten sich seit Mitte Oktober in einer beeindruckenden Kursrally um mehr als 30 Prozent erholen, nachdem das Gros des Kalenderjahres 2022 zuvor in einem Bärenmarkt verbracht wurde.

Bärische Flagge nach Dezember-Selloff

Mitte Dezember gab es dann allerdings einen sehr impulsiven Kursrücksetzer von über 10 Prozent innerhalb von nur einer Handelswoche. Dieser impulsive Abverkauf wurde in den vergangenen drei Wochen innerhalb einer bärisch zu interpretierenden Flaggenformation konsolidiert.

Gestern erholte sich die Aktie bis an den Horizontalwiderstand in Form des Zwischentiefs von Ende November bei 145,50 USD und wurde zurückgewiesen an dieser wichtigen Chartmarke.

Die gestrige Tageskerze ist klar bärisch zu interpretieren und könnte nun den nächsten Abwärtsschub einleiten: So lange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb von 146 USD gelingt, dominieren hier zunächst ganz klar die Abwärtsrisiken im Dow Jones-Titel.

Entsprechend ist hier in den kommenden Tagen und Wochen eine erneute Verkaufswelle in den Bereich 135,50-137,00 USD zu präferieren, ein Tagesschluss oberhalb von 146 USD negiert dieses Szenario.

Quelle: Tradingview

Disclaimer: Der Autor hält eine Shortposition in IBM