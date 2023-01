DEUTSCHE BANK - Charttechnisches Ziel erreicht, zunächst wenig Restpotenzial

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 11,802 € (XETRA)

Anfang Oktober startete bei der Aktie der Deutschen Bank ein fünfteiliger Aufwärtsimpuls, der sich wie erwartet nach einem Rücklauf an den Support bei 9,70 EUR in den letzten Tagen fortgesetzt hat. Dabei lieferte der Anstieg über 10,73 EUR ein weiteres Kaufsignal und eine Rallybeschleunigung, die jetzt den Widerstand bei 11,92 EUR erreicht.

Hier der Chart aus der entsprechenden stock3PLUS-Analyse vom 07. Dezember (mehr zu den Vorzügen von stock3 PLUS und einer aktuellen Rabattaktion am Ende dieses Artikels):

Deutsche Bank Chartanalyse vom 07.12.2022

Damit ist ein wichtiges Kursziel erreicht. Ab sofort könnte die Aktie also in eine temporäre Korrektur übergehen und zu einem Rücklauf bis 11,00 EUR und darunter an die Unterstützung bei 10,73 EUR ansetzen, ehe dort der nächste Aufwärtstrend starten kann.

Sollte die Aktie der Deutschen Bank dagegen auch die Hürde bei 11,92 EUR überwinden, wäre ein weiteres kurzfristiges Kaufsignal aktiviert und sowohl auf Basis der Oktoberrally als auch der Kaufwelle seit Mitte Dezember zunächst ein Anstieg bis 12,27 - 12,34 EUR zu erwarten. Oberhalb von 12,54 EUR könnte die Aktie sogar bis 13,10 EUR steigen.

Deutsche Bank Chartanalyse (Tageschart1)

JETZT 1 Monat gratis* stock3 PLUS sichern!

Das erwartet Sie: ✔️ exklusive und brandaktuelle Trading-Setups ✔️ Investmentideen unserer Experten ✔️ fundamentale & charttechnische Analysen ✔️ unbegrenzter Zugriff auf alle stock3-Artikel und jeden 1. Donnerstag im Monat kostenloser Zugang zum exklusiven Trading-Service PROmax.

Jetzt Code TRYPLUS einlösen.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)