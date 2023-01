ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Kursziel wurde auf 90 Euro belassen. Nachdem der Automobilsektor im Vorjahr überwiegend von makroökonomischen Überlegungen dominiert worden sei, eigne sich das frisch angelaufene Jahr weitaus besser für gezielte Investments innerhalb des Sektors, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Autobauer BMW dürfte das Jahr 2023 sehr erfolgreich meistern und zeichne sich durch eine nach vorn gerichtete Strategie sowie seine Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe aus. Allerdings sei die Aktie mittlerweile einfach ausreichend hoch bewertet, weshalb er das Papier von Mercedes-Benz vorziehe./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 06:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 06:14 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------