ADVA - Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nun wirksam

ADVA Optical Networking SE - WKN: 510300 - ISIN: DE0005103006 - Kurs: 22,700 € (XETRA)

Über den anstehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen Adva und Adtran berichtete ich im Oktober. Rund drei Monate später ist der Vertrag im Handelsregister eingetragen. Wie sehen die Details aus?

Adtran hat sich im Rahmen des Vertrags verpflichtet, Adva-Aktionären deren Aktien gegen eine Barabfindung in einer Höhe von 17,21 EUR je Adva-Aktie abzukaufen. Nachdem der Vertrag am 16. Januar wirksam wurde, haben die Aktionäre nun die (theoretische) Möglichkeit, ihre Aktien gegen Erhalt einer entsprechenden Barabfindung anzudienen. Die Annahmefrist endet in zwei Monaten. Einzelheiten zum Barangebot werden in Kürze im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Kursverdopplung und Dividendenrendite von über 6 %

Diejenigen Aktionäre, die das Angebot nicht annehmen wollen, bleiben Aktionäre von Adva. Sie haben für die Dauer des Vertrags Ansprung auf eine jährliche feste Ausgleichszahlung, auch Garantiedividende genannt, in einer Höhe von brutto 0,59 EUR je Aktie. Netto dürften es 0,52 EUR je Aktie werden. Damit errechnet sich auf Basis des aktuellen Kurses eine Dividendenrendite von 2,6 %. Auf Basis des Kurses der Erstvorstellung in unserem Premiumservice stock3 PLUS von 9,24 EUR je Aktie sind es respektable 6,4 % Dividendenrendite. Zudem hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Nutzen Sie daher noch bis Ende der Woche unser Angebot und testen Sie einen Monat stock3 PLUS ohne Kosten, um ähnliche Gelegenheiten nicht mehr zu verpassen!

Fazit: Die Adva-Aktie kann als solide Halteposition angesehen werden. Allerdings gilt im Gegensatz zum Herbst, dass sich das Marktumfeld inzwischen deutlich gebessert hat und der Aktienmarkt spannendere Alternativen bietet. Anleger, die ihre Aktien loswerden möchten, sollten über den Markt verkaufen und das Abfindungsangebot ausschlagen.

Adva-Aktie (Wochenchart)

JETZT 1 Monat gratis* stock3 PLUS sichern!

Das erwartet Sie: ✔️ exklusive und brandaktuelle Trading-Setups ✔️ Investmentideen unserer Experten ✔️ fundamentale & charttechnische Analysen ✔️ unbegrenzter Zugriff auf alle stock3-Artikel und jeden 1. Donnerstag im Monat kostenloser Zugang zum exklusiven Trading-Service PROmax.

Jetzt Code TRYPLUS einlösen.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)