EQS-News: HomeToGo SE: HomeToGo beginnt 2023 mit einem Rekordauftragsbestand der Buchungserlöse und ist sehr zuversichtlich, in 2023 den bereinigten EBITDA Break-even zu erreichen

HomeToGo beginnt 2023 mit einem Rekordauftragsbestand der Buchungserlöse und ist sehr zuversichtlich, in 2023 den bereinigten EBITDA Break-even zu erreichen Rekord beim Auftragsbestand der Buchungserlöse[1] von EUR 32,5 Mio. zum Start des Jahres 2023 (+72% ggü. Vorjahreszeitraum mit EUR 18,9 Mio. zum Start des Jahres 2022), während die Reisebranche weiterhin ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem makroökonomischen Umfeld beweist

HomeToGo bestätigt seine angehobene Prognose für das GJ/22, mit einer erwarteten Steigerung der Umsatzerlöse nach IFRS um 48-54% auf EUR 141-146 Mio. und einem bereinigten EBITDA von EUR -20 bis -25 Mio., bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -14 bis -18%

Angetrieben durch den Rekordauftragsbestand der Buchungserlöse sowie aufgrund eines starken Starts zu Jahresbeginn, ist HomeToGo sehr zuversichtlich, im Jahr 2023 den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen Luxemburg, 18. Januar 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Börse: HTG), der Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern, gab heute bekannt, dass der Auftragsbestand der Buchungserlöse Anfang 2023 um 72% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf ein Rekordhoch von EUR 32,5 Mio. gestiegen ist (ggü. EUR 18,9 Mio. Anfang 2022). Aufgrund des Rekordauftragsbestands der Buchungserlöse und einem starken Start zu Jahresbeginn, ist HomeToGo sehr zuversichtlich, im laufenden Jahr den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen. Angetrieben durch die Resilienz der robusten Reisebranche schloss HomeToGo das Jahr 2022 mit Rekordergebnissen ab, einschließlich vorläufiger Buchungserlöse von EUR 162,9 Mio. im Jahr 2022, was einem Wachstum von 32% ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht (EUR 123,6 Mio. im Jahr 2021). Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „2022 war ein herausragendes Jahr für HomeToGo, das von Rekorderlösen und starker Resilienz inmitten einer Welle globaler, makroökonomischer Herausforderungen geprägt war. Der Start ins Jahr 2023 mit einem Rekordauftragsbestand an Buchungserlösen sowie der starke Jahresbeginn machen uns sehr zuversichtlich, dass wir beim bereinigten EBITDA den Break-even erreichen werden.“ HomeToGo verzeichnete ein Wachstum in allen wichtigen strategischen Bereichen, was sich in den vorläufigen Ergebnissen für 2022 widerspiegelt: Das Unternehmen steigerte die Onsite-Buchungserlöse um 52% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf EUR 76,4 Mio. (ggü. EUR 50,2 Mio. im Jahr 2021), was in einer Take Rate von 9,5% resultierte (ggü. 8,4% im Jahr 2021), da sich zunehmend mehr Partner für ein Onsite-Listing entschieden haben. Der Anteil des Onsite-Geschäfts[2] erreichte ein Rekordhoch von 54,2% (ggü. 44% im Jahr 2021). Die Buchungserlöse aus Subscriptions & Services wuchsen um 151% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf EUR 22,0 Mio. (ggü. EUR 8,8 Mio. im Jahr 2021). HomeToGo bestätigt seine angehobene Prognose für das GJ/22, mit einer erwarteten Steigerung der Umsatzerlöse nach IFRS um 48-54% auf EUR 141-146 Mio. und einem bereinigten EBITDA von EUR -20 bis -25 Mio., bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -14 bis -18%. Ein robuster Reisesektor und ein starker Markt, die hohe Cash-Position, der Rekordauftragsbestand der Buchungserlöse sowie ein starker Jahresbeginn stimmen HomeToGo sehr zuversichtlich, im Jahr 2023 den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen. Vorläufige Ergebnisse von HomeToGo für GJ/22 und Q4/22 Q4/22 ggü. '21 ggü. '20 GJ2022 ggü. '21 ggü. '20 Buchungs-

erlöse €30,6M 32% 177% €162,9M 32% 99% davon Onsite €14,7M 66% 486% €76,3M 52% 228% Anteil Onsite-

Geschäft 62,9% 19,9% 36% 54,2% 10% 23% davon

S&S €7,3M 186% 347% €22,0M 151% 247% Auftragsbestand der Buchungserlöse €32,5M 72% 214% Haftungsausschluss: Die in dieser Pressemitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und untestiert und können sich noch ändern. HomeToGo wird die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 und das vierte Quartal 2021 am 30. März 2023 veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website: ir.hometogo.de. Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage. Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartner für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Christoph Rieckmann

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Nicht-IFRS- und andere Finanz- und Betriebskennzahlen: Bereinigtes EBITDA: Ergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und einmalige Sondereinflüsse außerhalb des normalen Geschäftsbetriebs. Buchungserlöse: Operative nicht-IFRS bestimmte Leistungskennzahl zur Messung der Performance, die wir als Nettowert in Euro definieren, der in einer bestimmten Periode als Provision für Transaktionen auf unserer Plattform (CPA, CPC, CPL usw.) ohne Berücksichtigung von Stornierungen erzielt wird. Onsite-Buchung: Wenn die gesamte Transaktion von der Entdeckung bis zur Bezahlung auf den HomeToGo-Domains stattfindet, ohne dass der Nutzer auf eine Website eines Drittanbieters verwiesen wird.

[1] Buchungserlöse, die in 2022 oder früher generiert werden, mit Umsatzrealisierung im GJ2023, inkl. SECRA und e-domizil [2]Prozentsatz des Werts der CPA Onsite Buchungserlöse im Verhältnis zu den gesamten Buchungserlösen exklusive Subscriptions & Services

