MICROSTRATEGY - Aktie im Schlepptau der Bitcoin-Rally

Die enorme Rally der letzten Tage kam nicht von ungefähr. Der Druckaufbau im Chart des Bitcoin kündigte die Rally an, die logische Folge der Kursexplosion waren dann auch steigende Kurse bei den Krypto- und Blockchain-Aktien. In der PLUS-Analyse mit dem Titel MICROSTRATEGY - Was ist los im Bitcoin-Bunker? beschreibe ich eine antizyklische Tradingchance bei der hochspekulativen Aktie. Jetzt hat das Papier das Ziel an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie (dick rot) erreicht. Chart aus dieser Analyse:

Ordentliche Vorlage für eine Trendwende

Mit der steilen Rally und der Rückkehr über wichtige Chartelemente hat sich die Aktie alle Chancen für eine größere Trendwende nach oben hin eröffnet. Kurzfristig ist auf Grund der stark erhöhten Volatilität die Marschrichtung noch unklar, von scharfen Rücksetzern bis zu einer Rallyfortsetzung in moderatem Tempo wären verschiedene Szenarien denkbar.

Bleiben die Käufer jetzt dran, könnten noch der EMA200 bei 264 oder das Zwischenhoch bei 290 USD erreicht werden, bevor es zu Korrekturen kommt. Darüber hinaus liegen mittelfristige Ziele bei 360 - 362 USD.

Kommt es hingegen direkt zu Verkäufen, wären Pullbacks bis 210 - 215 oder sogar 182 - 190 USD möglich. Spätestens an diesen Preisbereichen müssten sich die Käufer wieder zeigen. Ein nachhaltiger Rückfall unter 180 USD wäre kurzfristig kritisch zu werten.

Fazit: Gewinnmitnahmen erscheinen für kurzfristige Trades zumindest teilweise auf dem hohen Niveau nicht verkehrt. Allerdings steht mit der Rally eine grundsolide Vorlage für die Bullen im Chart, eine direkte Rallyfortsetzung wäre in diesem Stimmungsumfeld nicht ungewöhnlich. Im besten Fall sehen wir eine mittel- bis langfristige Trendwende bei der Aktie, die bei Rücksetzern wieder für Einstiege interessant werden könnte.

MicroStrategy Inc.

