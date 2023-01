EQS-News: Biotest AG: Biotest erhält Auszeichnung als „Innovationschampion der Nachhaltigkeit“

EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Biotest AG: Biotest erhält Auszeichnung als „Innovationschampion der Nachhaltigkeit“



19.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Biotest erhält Auszeichnung als „Innovationschampion der Nachhaltigkeit“ Biotest erreicht sehr guten 5. Platz in Nachhaltigkeitsanalyse von F.A.Z.-Institut

Mit Nachhaltigkeitsinitiative GoFuture möchte Biotest im Einklang mit gesellschaftlichen und ökologischen Anforderungen wachsen Dreieich, 19. Januar 2023. Das renommierte F.A.Z.-Institut hat gemeinsam mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) die Biotest AG als „Innovationschampion der Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Grundlage war eine deutschlandweite Studie, in der Wirtschaftsexperten insgesamt 10.000 Unternehmen zu den Themen Innovation, Forschung und Entwicklung sowie ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit im Internet untersucht und bewertet haben. Unter den in der Studie als nachhaltig bewerteten Pharmaunternehmen erreichte Biotest den 5. Platz. „Ressourceneffizientes Handeln liegt in unserer DNA. Umso mehr freut es uns, dass unser Weg in eine nachhaltige Zukunft auch wahrgenommen wird,“ betont Dirk Neumüller, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement bei der Biotest AG. „Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Engagement der Mitarbeitenden bei Biotest und zugleich eine Motivation, das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen weiter voranzutreiben.“ Um das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Biotest zu fördern, wurde die GoFuture Kampagne ins Leben gerufen. Mit ihr verfolgt Biotest eine Vision, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Dafür baut das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsbestrebungen stetig aus und setzt unter anderem auf zielgerichtete Maßnahmen für eine bessere Klimabilanz – mit dem Ziel der vollständigen Klimaneutralität bis 2035. Weitere Informationen zu GoFuture finden Sie auf der Homepage unter: https://www.biotest.com/de/de/unternehmen/nachhaltigkeit/go-future.cfm Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.200 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

19.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com