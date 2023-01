EQS-News: Vitruvia Medical AG: Kooperation mit TRES MEDICO, Malaysia

EQS-News: Vitruvia Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation

Vitruvia Medical AG: Kooperation mit TRES MEDICO, Malaysia



19.01.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Anglikon, 19. Januar 2023:

Neue Zusammenarbeit der LT technologies Gmbh & Co. KG mit TRES MEDICO, Malaysia

Unsere Beteiligung LT technologies ist mit der malaysischen Gesellschaft TRES MEDICO, einer 100%igen Tochter der HG Medic Sdn Bhd, Malaysia, eine Zusammenarbeit im Bereich Reparatur Service eingegangen.

Als einer der wenigen deutschen Gesellschaften im Reparatur Service von OP-Instrumenten, kann die LT technologies auch international ihren Service «Made in Germany» in Malaysia anbieten. Zahlreiche Krankenhäuser, speziell im Privatklinik Bereich, sind an unserem Reparatur Service interessiert, da bis anhin OP-Instrumente nach Gebrauch entsorgt wurden. Durch unseren Reparatur Service bieten wir durch unseren Partner TRES MEDICO den Krankenhäusern Kostenersparnispotential sowie nachhaltigen Umgang mit OP-Instrumenten an. Die Nachfrage steigt an und erste Aufträge sind in der Pipeline.

Über HG Medic Sdn Bhd, Malaysia:

HG Medic Sdn Bhd wurde 2014 gegründet und sind ein Anbieter von Lösungen für das Gesundheitswesen und Vertreiber von medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien in Malaysia. Die Tochtergesellschaft TRES MEDICO wurde für das Reparatur Service Geschäft in Malaysia und Südostasien gegründet und bietet so die Dienstleistungen der LT technologies an.

Über Vitruvia Medical AG

Die Vitruvia Medical AG ist eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf Reparatur, Produktion und Handel von Medizinprodukten sowie chirurgischen Instrumenten. So vereint Vitruvia innovative und nachhaltige Lösungen für den medizinisch-technischen Fortschritt, den Kundennutzen und den wirtschaftlichen Erfolg.