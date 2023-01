Die deutschen Autobauer geraten beim Verkauf von E-Autos in China ins Hintertreffen. Lohnen sich die Autobauer-Aktien noch?

Die deutschen Autobauer gehören zu den billigsten Aktien der Welt - im Durchschnitt mit einem KGV von 6 bis 7 analog zu den großen Amerikanern. Die Transformation von Verbrennern zur E-Mobility braucht Zeit und die Chinesen sind deshalb schneller, weil sie neu beginnen.

China ist und bleibt der größte Pkw-Markt der Welt. Der Anteil der Chinesen wird deshalb schneller wachsen als alle anderen aufbieten können. Marktanteile sind das eine, Stückzahlen das andere. Entscheidend ist dafür der nachhaltige Gewinn.

Das Comeback-Potenzial der deutschen Autobauer hat zwei Beine: Zum einen die genannte Transformation und zum anderen die sehr niedrige Ausgangsbasis im KGV. Alle drei sind ein glatter Kauf auf Sicht, wie immer im internationalen Autozyklus.

Die Baugenehmigungen sinken: Was bedeutet das für die Immobilien-Aktien?

Der Immobilienboom ging mit der Zins- in seine Zeitenwende. Alle Immobilienaktien quittierten dies mit einer runden Halbierung der Kurse in den vergangenen Monaten. Damit ist die spekulative Luft raus. Der Immobilienmarkt selbst steht vor einer Korrektur in den Preisen für die Spitzenpreise, gewinnt aber an Breite in den unteren Preisklassen, bei einem aktuellen Bedarf von über 800.000 Wohnungen im ganzen Land. Wichtigster Aufhänger dafür sind die Baukosten nebst technischen Bedingungen im Bau, die einer deutlichen Korrektur bedürfen. Das braucht Zeit.

Mithin: Die alten Topkurse sind vorerst unerreichbar. Es geht vorerst nur um das Einpendeln der Kurse um einen Mittelwert.

Hugo Boss trotzt der Konsumflaute: Sollte man die Hugo-Boss-Aktie auf dem Radar haben?

Hugo Boss will seinen Umsatz verdoppeln, wie der Chef persönlich avisierte. Das bedeutet ein Ziel von 7 bis 7,2 Mrd. € in angeblich 3 Jahren. Dann sind 4,2 Mrd. € Marktwert noch nicht das Ende der Fahnenstange.

Immerhin: Rd. 17 als KGV sind anspruchsvoll. Der richtige Kauf lag bereits bei 40/45 €, aktuelle rd. 60 € und 70/72 € sind eine mittlere Perspektive.